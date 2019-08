Ny butik med luksusvarer til småbørn og kvinder

- Jeg har altid drømt om at være min egen chef og jeg mener, der er et hul i markedet her i Køge - så nu giver jeg det et skud i bøssen. Jeg har selv brugt konceptet som kunde i København og det er jo meget oppe i tiden at købe brugt i stedet for nyt. Og med to små børn kan jeg se, hvor hurtigt man skifter tøjet - det er jo slet ikke slidt, inden de er vokset ud af det, forklarer hun.

- Vi aftaler, hvad kunden gerne vil have for varen. Jeg tænker, at det er attraktivt at kunne aflevere det direkte i stedet for at have en masse bøvl med at sende det og jeg tror, at mange her i Køge ligger inde med gode ting, som de af forskellige grunde ikke bruger længere, siger butiksindehaveren.