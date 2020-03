Se billedserie Daniel Ærø Bidstrup åbner sin butik i Boholte Centret i lokaler, som tidligere har huset en slikbutik. Foto: Henrik Førby Jensen

Ny antikforretning åbner på lørdag

I mange år har Daniel Ærø Bidstrup Bidstrup haft en stor interesse for antikke møbler og har gjort sin interesse til sin levevej ved at opkøbe og sælge møbler fra dødsboer. Og nu er han klar til at tage det næste skridt: Lørdag klokken 11.00 byder han de første kunder velkommen i hans nye butik - Køge Antik og Genbrug med adresse i Boholte Centret.

- Vi har et bredt udvalg af brugte og antikke møbler. Vi satser på genbrug af lidt bedre kvalitet og har både kende klassikere som Wegner og Børge Mogensen og nyere, pæne ting, siger den nye butiksindehaver.

Han håber, at butikker vil appellere til de mange, der er begyndt at interessere sig mere for bæredygtighed og genbrug.

- Jeg elsker selv nogle af de her møbler meget højt og det er sjovt at give dem videre. Det er noget med formerne og linjerne i de gamle klassiker - og kvaliteten, siger Daniel Ærø Bidstrup. Ved åbningen vil der være håndsprit til rådighed for kunderne.