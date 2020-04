Nu kan du snart få hentet dit storskrald

Den 1. april genstartede indhentningen af haveaffald i Køge Kommune, og i samme omgang blev det besluttet, at indsamlingen af storskrald skulle påbegyndes den 1. maj. I mellemtiden er der stadig blevet indsamlet affald fra "storskraldsgårde" ved større bebyggelser, og nu er den sædvanlige fortovsopsamling også snart klar til at starte igen, oplyser Køge Kommune.

- Vi har opdateret din personlige tømmekalender med dine nye tømmedatoer. Den kan du finde på www.koege.dk/affald. Hvis du efter den oprindelige plan skulle have haft afhentet storskrald i april måned, er den næste tømmedag i juni. Har du brug for at komme af med storskrald inden da, kan det afleveres på genbrugsstationerne i Køge og Bjæverskov, skriver Køge Kommune.