Hendes bogholder gik på pension og nu har Benita Løvgren valgt at opgradere sine regnskabskundskaber på Kursuscentret KHS.

Send til din ven. X Artiklen: Nu går regnskabet som en dans Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu går regnskabet som en dans

Køge Onsdag - 04. juli 2019 kl. 13:20 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Benita Løvgren i sin tid overtog BB-dans, startede hun selv med at bogføre, men ansatte hurtigt en bogholder nogle timer ugentligt, der nu er stoppet i en alder af 85 år. En tidligere kursist fra kurset i Grundlæggende regnskab på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole anbefalede derfor Benita Løvgren at opgradere sine regnskabs kompetencer.

- Jeg er blevet meget bedre til at forstå og anvende Excel, og har fået et skarpere overblik over hvad et regnskab består af. Det hele er faktisk lidt nyt. Selv om jeg er vant til at bogføre, så har jeg lært nye begreber som fx »modkonto« og »periodeafgrænsning«. Nu har jeg bedre forståelse for hvornår de udgifter jeg har hører til, så det giver en bedre balance over årene, forklarer Benita Løvgren.

Fleksibelt og uden lektier

Kurset i Grundlæggende regnskab strækker sig over 6 uger, hvor deltagerne får redskaber og viden om arbejdet med bogføring, løn, varelagerstyring, kreditor- og debitorstyring og afstemninger. Det er også muligt at tage enkelte fag på kursusforløbet.

- Jeg startede oprindeligt på et andet hold i Grundlæggende regnskab, men kunne ikke være med hele vejen pga. danseskolens afslutning. Så jeg er utrolig glad for kursets fleksibilitet, der giver os deltagere mulighed for at komme, når det passer ind i arbejdsdagen, og jeg ved fra mine medkursister, at det også er nødvendigt for flere af dem. Det er nogle lange dage med både arbejde og kursus, men det er det værd, og så er det godt, at vi ikke har lektier, fortæller Benita Løvgren.

Den sidste lektion i Grundlæggende regnskabs kurset mødes alle kursusdeltagere hos BB-dans i Den Hvide By i Køge, hvor de får mulighed for at se hvordan danseskolen arbejder med deres regnskab. Benita Løvgren Nielsen vil desuden give en lille 'smagsprøve' fra egen virksomhed, når hun lærer kursus underviser Susanne Vinther en variation af wienervalsen kaldet »Flicker«.

Næste kursusforløb i Grundlæggende regnskab starter på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole mandag den 19. august.