»Nu flytter vi ikke igen«

Køge Onsdag - 04. april 2018 kl. 08:13 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For engrosvirksomheden Tobidan-Bremsomat A/S har vokseværk betydet behov for mere plads - og en flytning til et helt nybygget hovedsæde i Køge. Virksomheden handler med reservedele til busser, lastbiler, påhængsvogne og trailere. Tobidan-Bremsomat A/S har efter flytningen nu hele 5500 kvadratmeter under tag i Køge og langt mere end 100.000 komponenter i lagerhallerne.

Operationen med at flytte til en ny adresse har været en særdeles krævende proces, fordi firmaet har holdt åbent under hele forløbet, og det krævede en omfattende logistik hele tiden at have styr på, hvor hver enkelt komponent befandt sig, fortæller direktør Jan Andersen.

- Vi kunne blive ringet op og måtte forklare, at en bestemt del netop i det øjeblik befandt sig på motorvejen på vej mod Køge. Det var meget omfattende - og nu flytter vi ikke virksomheden igen, griner han.

Trods mange afdelinger i ind- og udland er det danske firma en lille fisk på et internationalt marked med særdeles hård konkurrence - det stiller store krav til fleksibilitet og evnen til at være hurtigere end konkurrenterne.

- Sammenlignet med for eksempel store tyske virksomheder er vi jo virkelig små, da vores marked er betydeligt mindre, så vi skal finde andre måder at gøre tingene på. Distribuere anderledes, levere hurtigere, ekspandere i flere lande andre lande og tænke smartere hvis muligt. Vi skal agere anderledes på markedet. Vi følger hele tiden med i, hvad der søges efter på vores webhandel, så vi har alle de dele og komponenter, der bliver efterspurgt. I Danmark leverer vi reservedele over hele landet i løbet af en time, hvis nødvendigt og ellers er natleveringer blevet meget populært. Når et køretøj er brudt ned og kræver hurtig reparation, er leveringsevne og hastighed helt afgørende. Det er dét, vi skal vinde på. Når du holder stille med et nedbrud, har du ikke tid til at vente, påpeger direktøren.

Han ser Køge som et smørhul rent logistisk - og det er da også den absolut vigtigste grund til, at virksomhedens nye hovedsæde blev placeret i Køge Transportcenter.

- Køge har vundet meget på sin geografiske placering - det har en enorm betydning. Alle vores afdelinger ligger iøvrigt tæt ved motorvejene. Desuden har mange af vores medarbejdere været hos os i mange år - de har vænnet sig til gode forhold og ville nok ikke være så begejstrede for at flytte til en gammel industrivirksomhed, konstaterer Jan Andersen med et skævt smil. Selv bor han med sin familie i Haslev. Og nu er planen absolut ikke at flytte virksomheden igen.