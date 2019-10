Se billedserie Åbningstilbuddet på frugt virkede som en magnet på de morgenduelige, der deltog i dagens åbning af Nettos nyeste afdeling ved Køge Idrætspark. Foto: Henrik Førby Jensen

Netto-åbning: De morgenduelige kastede sig over frugterne

Køge Onsdag - 09. oktober 2019 kl. 09:53 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Åbningstilbuddet på frugt til bare en enkelt krone havde nærmest en magnetisk virkning på de 70-80 morgenduelige, da det kort efter solopgang var tid til at klippe den røde snor for Nettos nyeste afdeling på Stensbjergvej.

Niels Norin Jensen bliver butikschef i den nye afdeling og har været ansat i Netto lige siden 1998, hvor han blev ansat som flaskedreng. Gennem årene har han arbejdet sig op og har de seneste to år været butikschef.

- Stemningen er rigtig god. Vi glæder os til at se, hvordan dagen udfolder sig. Jeg tror, at kunderne vil blive positivt overraskede over at se, hvordan standarden er blevet hævet, sagde en forventningsfuld Niels Norin Jensen.

Det nye butikskoncept går internt under betegnelsen »Netto 3.0« og tager afsæt i de skandinaviske rødder - blandt andet med et let, lyst udtryk, brede gange, mere plads til køle- og frostvarer, en særlig sektion med convenience-varer samt en markant større frugt- og grøntafdeling fordelt på de ialt 1000 kvadratmeter.

De første kunder var mødt frem til gratis kaffe og croisanter og mens jazzorkesteret spillede solen frem, blev den omdelte tilbudsavis studeret grundigt.

Klokken 8 sang forsamlingen kædens egen med den betegnende titel »Vi går i Netto...«, inden borgmester Marie Stærke holdt en kort åbningstale.

- Jeg har glædet mig til at komme og fejre, at Netto-hunden nu også er flyttet ind her i Køge Idrætspark. Butikken erstatter »min«Netto på Nørre boulevard og det må jeg indrømme, er lidt vemodigt - men man må sige, at borgerne i fremtiden får mere plads at boltre sig på, når de kommer varer i indkøbskurven. Butikken her er næsten dobbelt så stor som på Nørre Boulevard, sagde borgmesteren.

Hun er sikker på, at rigtig mange borgere glæder sig til at handle i den nye, flotte butik. Ikke mindst spillere og brugere af Køge Idrætspark, som hver dag giver den gas på banerne.

- En idrætspark er nemlig mere end sporten på banen - det er også livet mellem kampene, før og efter træning. Derfor er jeg glad for, at Køge Idrætspark nu - udover klubhuse, haller og børnehave - nu også kan prale af at have en topmoderne Netto. Det betyder, at man nu både kan gå til sport, handle og få passet børn i Køge Idrætspark. Det skaber et rigtig godt lokalmiljø - og samtidig gør det hverdagen lettere for borgerne, der bor her i området, konstaterede Marie Stærke. Hun gjorde desuden opmærksom på, at der åbningen af butikken samtidig markerede indvielsen af 200 nye parkeringspladser. I takt med at byggeriet af Køge Idrætspark skrider frem vil der blive anlagt nye veje, stisystemer og endnu flere parkeringspladser, forsikrede hun.

Også distriktchef Rune Jørgensen hæftede sig ved de gode parkeringsmuligheder og har positive forventninger til butikkens etablering og udvikling.

- Jeg tror, det her er den Netto i Danmark, der har flest parkeringspladser. Det er vi selvfølgelig stolte af og jeg er helt sikker på, at det her er den helt rigtige location i forhold til alt det byliv, der bliver skabt herude. Vi har store forventninger til omsætningen og glæder os til at byde kunderne velkommen til en flot butiksoplevelse. Det bliver rigtig godt, sagde han.

Inden kunderne fik lov at komme indenfor fra den let bidende morgenkulde, forestod borgmester Marie Stærke og butikschef Niels Norin Jensen i fællesskab det obligatoriske snoreklip, hvorefter de fremmødte myldrede indenfor for at opleve den nye butik og syne sig med dagens tilbud: Ikke mindst bananaer, æbler, pærer og blommer til bare en enkelt krone stykket tiltrak kunderne, der flokkedes om de billige varer i frugt- og grøntafdelingen.