Natteravne i Køge er klar til sommeren

Køge Onsdag - 07. juni 2018 kl. 17:28 Af henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natteravnene i Køge er så småt ved at være klar til sommerens vandringer. Efter at have varmet lidt op ved 9. klassernes Sidste Skoledag i Lovparken, hvor der blev brugt op mod 100 liter vand på at vaske alskens lækkerier af de kæmpende elever, var de lørdag den 2. juni på en ny type vandring.

- Vi har længe talt om at det kunne være sjovt at ramme vores lokalområde på en anden måde. Vi er efterhånden en stor og stærkt funderet forening, så der er plads til at prøve noget nyt. Vi talte blandt andet om at lave nogle ture på tværs af vores område, fortæller Martin V. Andersen, formand for Natteravnene i Køge, og fortsætter:

- Derfor planlagde vi en dag, hvor vi kunne dække byer som St. Heddinge, Hårlev, Bjæverskov og Borup, for at vise at vi kan være til stede andre steder end i Køge - og gerne vil have noget i gang disse steder.

Natteravnene havde nogle hyggelige timer i St. Heddinge, Hårlev, Ølby, Køge Marina, Lille Skensved, Ejby, Bjæverskov og Borup, hvor de talte med mange interesserede mennesker. Turen sluttede i Køge, hvor der blev heppet lidt på de mange deltagere i årets Tøserunde.

- Vi valgte dagen tilfældigt, men var heldige at ramme en varm og solrig dag, hvor der også foregik en del. Udover Tøserunden, opdagede vi samme morgen, at der var »Sol over Stevns« ved Strøby Idrætscenter, så naturligvis kiggede vi forbi. Der var en hyggelig stemning, og spændende musik på programmet, men desværre tillod tiden ikke at vi var der så længe. Det er helt klart et arrangement vi vil holde øje med fremadrettet.

- Det er sjovt at komme rundt på denne måde, for selvom byerne er mindre end Køge, er der en hyggelig stemning med butikker, og glade mennesker overalt. Det er glædeligt at se at der stadig er basis for småbutikker rundt om, selvom konkurrencen er stor, og der desværre er nogle »huller« i husrækkerne.

Der er meget konkrete planer om at gå i Bjæverskov og Borup, hvor der - efter nogle »følerture« - er planer om at være til stede jævnligt.

- Turene i den tidligere Skovbo Kommune, vil komme i gang i løbet af juni, og det er planen at få en permanent ordning i gang, under forudsætning af at vi kan få lokal opbakning, og folk, der vil være med. Tidspunkterne vil blive justeret løbende, men vores foreløbige erfaring er, at der er mest at lave midt på aftenen. Der kan dog også komme tidligere ture - f.eks. lige efter skoletid - det vil tiden vise, siger Martin V. Andersen.

Der har tidligere været en forening i Store Heddinge og Rødvig, men den blev lukket for efterhånden en del år siden.

- En af ravnene fra St. Heddinge, er nu med i Køge, og vi har længe haft kig på Stevns, blandt andet med nogle ture i forbindelse med den fremragende Saftfestival for tre år siden. Det er foreløbig planen, at vi kommer til St. Heddinge i forbindelse med St. Heddinge by Night, men også her, vil vi gerne have mere i gang, hvis der er basis for det.

Eftersommeren er så småt også støbeskeen. Her vil Natteravnene blandt andet være til stede mandag til lørdag ved Køge Festuge, som sædvanlig med god hjælp fra naboforeningerne fra blandt andre Solrød, Greve, Brøndby og Hvidovre Syd.