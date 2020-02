Jesper "Ramse Art" fra Køge er vant til at måle det hele op på lærredet inden han går i gang med portrættet. Men på kurset blev han opfordret til at bruge øjemålet mere.

Når kunsten stiger til hovedet

Svaret er: Jo, det er sværere end man tror - specielt det at indfange glimtet i øjet, de markerede kindben, det pjuskede hår og den lidt skæve næse. De mange små detaljer, der gør at man får frembragt noget, der ligner portrættet på fotoet, men samtidigt udstråler kunstnerens personlige præg.

Det kan vel ikke være så svært at gengive et ansigt på et lærred, hvis man sidder med et foto lige foran sig.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her