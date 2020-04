Mueseet tilbyder digital hjemmeskole

Lige nu står tusindvis af forældre i en ny og uvant situation, hvor de samtidig med, at de skal passe deres eget arbejde hjemmefra, også skal undervise deres børn - måske endda i fag, som de ikke selv har den store indsigt i. Heldigvis er der hjælp at hente på Museum Sydøstdanmarks nye hjemmeside - Museerne.dk.

Her har man nemlig opgraderet alt det digitale undervisningsmateriale, så det nu er endnu nemmere tilgængeligt og brugervenligt for både børn, deres forældre og undervisere.

- Vi håber, at børnene vil have glæde af alt det gode materiale, vi har lavet. Når nu børnene ikke kan komme til os på vores museer, må vi komme til dem derhjemme. Det er helt oplagt at bruge opgaverne i historieundervisningen, men de fungerer også fremragende inden for fagene dansk, kristendomskundskab og billedkunst. Og så er de naturligvis helt gratis at bruge, siger leder af skole- og formidlingstjenesten hos Museum Sydøstdanmark, Steen Djurhuus.

Undervisningsmaterialet er primært målrettet mod børn i alderen 8-14 år, og her er der god mulighed for at blive klogere på vikingernes vilde togter, Valdemar den Stores kæmpemæssige kongedømme, og hvordan det var at leve i middelalderen. Man kan også lære at spotte en heks, og for dem, der elsker faget billedkunst, er der forløb om kendte kunsthåndværkere og designere og motiv- og mønsterlære.