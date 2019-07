Se billedserie Daniel Lademann har stor succes med sit sundhedskoncept og udvider nu sundhedshuset i Køge. Foto: Henrik Førby Jensen

Motionscenter får over 1000 kvadratmeter

Køge Onsdag - 25. juli 2019

- Det bliver super godt. Jeg føler virkelig, at vi kommer til at kunne tilbyde de ting, vi gerne vil uden at være begrænset af pladsen, siger Daniel Lademann.

Den succesfulde indehaver af Fit&Sund har de senere år oplevet konstant vækst og efter tre gode år på Torvet i Køge, har han nu fået muligheden for at inddrage stueetagen - et stort ønske fra personale og medlemmerne.

- Vi har hos Fit&Sund i Køge længe måttet erkende, at vores største udfordring var, at vi ikke havde plads nok til alle de faciliteter, vi gerne ville tilbyde vores medlemmer. Nu har vi fået muligheden for at få lokalet i gadeplan, og den har vi grebet, skriver kæden i en flyer i forbindelse med den forestående Grand Opening af det udvidede motionscenter lørdag den 3. august.

Med udvidelsen bliver bygningens kælderetage en del af motionscentret. Her indretter Fit&Sund to ekstra omklædningsrum og en ny bikesal med ventilationsanlæg og køling.

Den største del af stueetagen bliver reserveret til en moderne Excersice Lab med alt hvad man kan ønske sig til funktionel træning - alt fra frie vægte, racks, powercages, turf, OCR træning, assult bikes, diverse specielle vægtstænger, plate loadede maskiner og meget mere. Den ekstra plads giver nye muligheder for boot camps og varieret træning med de personlige trænere, fortæller Daniel Lademann.

- Vi vil gerne give vores trænere og medlemmer mulighed for optimale træningsbetingelser og nogle rigtig gode træningsfaciliteter. Det får vi nu, siger Daniel Lademann.

I forbndelse med etableringen af Excersice Lap i stueetagen, bliver der frigivet mere plads omkring maskinerne på førstesal. Den tidligere bikesal bliver til yogasal og der vil forsat være styrketrænings- og cardiomaskiner, så den velkendte, gode stemning bliver bevaret.

Der vil stadig være omklædningsrum og bad på andensal, som får nye skabsmoduler med mere plads.

Sundhed, viden og nærvær er tre grundværdier hos sundhedshuset Fit&Sund, der ser sundhed som andet og mere end god træning. Derfor har centret i Køge også tilknyttet en fysioterapeut, ligesom en diætist får sig eget lokale i det udvidede center.

Fysioterapeuten tilbyder behandlinger med ultralyd, laser, shockwave, træning, øvelser, ledmobilisering og massage og kan eksempelvis hjælpe medlemmer i forbindelse med kroniske og akutte smerter, sportsskader og nedsat bevægelighed.

Som noget nyt får Fit&sund tilknyttet en proaktiv diætist, som tilbyder vejledning om kost og diæt med udgangspunkt i evidens og videnskab og kan blandt andet vejlede omkring ønsker om øget muskelmasse.

Det er også i god overensstemmelse med sundhedshusets helhedsorienterede værdier, at et område i stueetagen bliver til café, hvor man kan få sig en snak , mens man snupper sig en kop kaffe eller en proteinbar. Det sociale liv i træningscentret er et vigtigt element, understreger husleder Nikita Brodersen.

- Det bliver så fedt. Der er en klubagtig følelse omkring Fit&Sund. Vi har en rigtig god stemning og flere af vores medlemmer engagerer sig i at sørge for, at alle får en god oplevelse ved at være her - også de nye medlemmer, siger hun.

- Ja, det er ikke bare: »Kom og træn og pas dig selv«. Man er også velkommen til at kigge ind i cafeen selvom man ikke skal træne, tilføjer Daniel Lademann.