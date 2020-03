- Alle rådgiverne i filialen har taget situationen med oprejst pande, fortæller direktør Kasper Bæk.

Midt i stormen: Banken er åben - men lukket for corona

Køge Onsdag - 24. marts 2020 kl. 15:51 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en udfordrende tid for alle og på rigtig mange parametre - det gælder også i Handelsbankens filial i Køge. I denne kritiske tid er det helt afgørende for banken at være i tæt dialog med kunder og samtidig have redskaberne klar til at hjælpe virksomheder og privatkunder, påpeger bankdirektør Kasper Bæk.

Langt de fleste danske virksomheder står over for store udfordringer og nedskæringer, men midt i stormen har filialen faktisk ansat to nye rådgivere, som er blevet kastet ind i en noget anderledes arbejdsdag end først forventet. Lone Lunding er ansat som privatrådgiver og Kristoffer Korsak som erhvervsrådgiver.

- Det er noget af en ilddåb at blive kastet ind i, men alle er berørte af det her, så der er ikke andet at gøre end at hjælpe så godt og så hurtigt som muligt, siger Lone Lunding.

Trods den helt unikke situation, har de to fået en god start i banken, konstaterer en stolt Kasper Bæk.

- Alle rådgiverne i filialen har taget situationen med oprejst pande. De er alle erfarne, dybt professionelle og har hjulpet i flok, så vi hurtigt har været i dialog med berørte kunder og har hjulpet så mange som muligt videre, forklarer han.

Selvom det mildest talt er en usædvanlig situation holder banken åbent og er tilgængelig for kunderne - blot via telefon, mail og Mobilbank/Netbank, oplyser Kasper Bæk.

- Normalt mødes bankens personale personligt med vores kunder og kommer gerne hjem til dem, men har i disse uger valgt at lukke filialens dør og kun tage møderne igennem vores andre kanaler. Desuden anbefaler de kunderne at betale via kontaktløs betaling eller Mobilepay.

- Det gør vi for at beskytte både vores kunder og medarbejdere og forhåbentlig stoppe spredningen af smitten, siger Kasper Bæk.

På trods af den anderledes arbejdsdag er filialen fuldt manøvredygtig, forsikrer Kasper Bæl. Kunderne oplever således, at banken let kan kontaktes og kan give den rådgivning, de har behov for i denne tid.

Banken oplever en stor ansvarlighed og forståelse fra kundernes side. Mange erhvervskunder er i fuld gang med at omstille deres virksomhed, så de kan sælge deres produkter online i stedet for fysisk.

- Det er samtidig glædeligt at høre, at de, af vores kunder, der udlejer til erhverv også er indstillede på at hjælpe deres lejere ved enten at nedsætte huslejen i en periode eller på anden måde finde løsninger. Det støtter vi naturligvis op om, og det er her, jeg oplever, at værdikæden fungerer også i den kritiske situation, vi står i som samfund, og at alle tager ansvar, slutter direktøren.