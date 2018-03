Mere sundhedshus end tidligere

For godt og vel et års tid siden lykkedes det omsider Mark Ebbesen at finde et velegnet lokale i Køge til sin virksomhed - Køge Bugt/Mønt - Knæ- og Rygcenter. Og allerede nu går det så godt i Køge, at han har valgt at udvide lokalerne for at samle de ialt fem medarbejdere på to etager i lokalerne i Hugo's Gaard - som han selv siger »måske Køges bedste baggård«. Dermed bliver afdelingen i Solrød endeligt lukket fra midten af april måned.