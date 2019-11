Mere støtte til Broens frivillige fra EDC

- De frivillige i Broen Køge gør en stor personlig forskel for udsatte børn og unge og bidrager til, at endnu flere bliver en del af et aktivt fælesskab.Det at være en del af et fæøllesskabog opnå nye relationer, giver foruden livsglæde også børnene redskaber til at komme godt videre i livet. Vi må indrømme, at Broen har fået en særlig plads hos EDC. Formålet med deres arbejde er super og når vi har muligheden for at støtte det, er det en gode ting at gøre. Det er lige præcis den slags, vores fondsmidler er rettet mod, sagde han.