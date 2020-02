Sjællandske Medier holder reception for Jan Gløet på Hotel Niels Juel i Køge tirsdag den 25. februar mellem klokken 14.00 og 16.00.

Mediechefen fylder rundt

Jan Gløët, der er blad- og salgschef for de lokale medier DAGBLADET Køge, Ugeavisen KØGE Onsdag, Radio Køge, Køgenu.dk - og her senest pr. 1. januar 2020 - også bladchef for Midtsjællands Avis og Lokalavisen Heden i Borup/Viby Sjælland - fylder 60 år.