Med hiv og sving lykkedes det elever at gå sig til en hjertestarter

Endnu inden indleveringen af indsamlingsbøsser var slut, stod det klart, at tre grupper havde gået sig til en hjertestarter, mens der var spænding på til det sidste for Køge Handelsskole, hvor skolens elevråd havde arbejdet intenst på at skaffe de nødvendige 15 indsamlere. De manglede bare to indsamlere, men ved et godt samarbejde med naboforeningerne fandt koordinator frem til en indsamler fra Solrød og en fra Ishøj, der begge gav deres tilsagn til at blive flyttet til gruppen for Køge Handelsskole. På den måde nåede fire grupper at gå sig til en hjertestarter, oplyser Hjerteforeningen Køge.

- Vi ved, at flere har gjort en stor indsats for at samle et hold på 15, men det lykkedes desværre ikke for dem. Hjerteforeningen i Køge lykønsker de fire vindere. Det glæder Hjerteforeningen i Køge, at vi med tildelingen nåede ud til områder, hvor Hjerteforeningen normalt ikke er så synlig og at vi med det nye samarbejde med Køge Handelsskole og de to kompetente arrangementsansvarlige, Søren Løndal Nielsen og Jørgen Nellemann, har fået et ideelt sted for Landsuddelingen, siger formand Tony Salskov og fortsætter: