Se billedserie Julie Bohn Jensen og Frederikke Elsner fra Mosedeskolen i Greve dyster om at afmontere og påsætte dæk på personvognsmekanikeruddannelsen.

Mayonnaisedyst og fremtidsdrømme

Køge Onsdag - 06. september 2019 kl. 09:47 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge og til den 10. september er der fuld aktivitet på CAMPUS Køge, da omtrent 300 elever fra 8. klasser i hele Køge Bugt hver dag deltager i Skills Stafet 2019.

De står overfor at skulle træffe et uddannelsesvalg, og det landsdækkende arrangement, Skills Stafet, har netop til formål at introducere erhvervsuddannelser til unge i 8. klasser i deres lokalområde for at skitsere de rige og mange muligheder, der er for en uddannelse.

Hver klasse besøger syv til otte aktiviteter, der viser en flig af et specifikt fag gennem en aktivitet fra de tre uddannelsesinstitutioner i CAMPUS Køge; EUC Sjælland, Køge Handelsskole og ZBC.

Efter en fælles velkomst i Skills-teltet ved EUC Sjælland går det løs, og alle skoleklasserne besøger de adskillige aktiviteter. Her i blandt er 8.a fra Mosedeskolen i Greve. De har en spændende rute foran sig.

En af dagens første aktiviteter afholdes på ZBC Food, der dækker over de mange gastronomiske uddannelser ZBC udbyder. Her får eleverne fingrene helt ned i materien. De skal nemlig piske deres egen mayonnaise på tid, hvor de dyster mod deres klassekammerater. En af klassens piger, Frederikke Elsner på 14 år, nyder aktiviteten, da hun er meget interesseret i fag relateret til gastronomi. »Jeg vil måske gerne være konditor - det er i hvert fald rigtigt spændende og sjovt, at prøve så mange forskellige ting, og det er vigtigt for mig at få en uddannelse,« siger hun.

Eleverne fra Mosedeskolen drager videre på deres rute til Køge Handelsskole. Her står to elever klar

til at fortælle om studierne og livet på handelsskolen. Det bliver til en længere snak om fremtidsdrømme og lyse håb. »Jeg drømmer om at blive millionær. Men lige nu synes jeg det er fedt at se de mange muligheder, der er her. Jeg vil gerne arbejde med computere og tjene mange penge, siger Max August Møller Andersen på 14 år. På Køge Handelsskole gennemgår værterne en såkaldt SWOT-analyse, der bruges i erhvervslivet til at redegøre for en virksomheds strategiudvikling mht. potentialer og udfordringer. Nu prøver eleverne selv bruge den og får en række udsagn, som de skal placere i SWOT-skemaet - og vurdere om, der er tale om interne styrker og svagheder eller eksterne muligheder og trusler for den pågældende virksomhed.

Turen går nu videre til EUC Sjælland. Ud over de håndværksmæssige metoder, der præsenteres på de adskillige aktiviteter, så illustrerer fagretningerne også at personlige egenskaber og viljen til samarbejde vægtes højt på erhvervsuddannelserne. På personvognsmekanikeruddannelsen udfordres eleverne i at afmontere og fastspænde dæk på tid. Hold 8 vinder, hvoraf Julie Bohn Jensen, 14 år er med på vinderholdet. »Det var en sjov opgave, for vi fik lov til at gøre det samme som automekanikere gør i virkeligheden,« siger hun.

Dagens mange aktiviteter der spænder lige fra tømrer, VVS'er, smed, murer, EUD Business, automatiktekniker, gastronomiuddannelser og meget andet, har sat tankerne i gang hos Julie Bohn Jensen: »Det kunne være spændende at være konditor - men også murer, for det kræver præcision og skarphed. Og så kan man tilsidst se resultatet af noget stort, man har bygget,« siger hun, og tilføjer at hun desuden elsker dansk både det grammatiske og at læse. Så hvem ved hvad fremtiden bringer. Dagens rute ender i Skills-teltet, der emmer af højt humør, da eleverne slutteligt overværer en konkurrence i, hvem af klasselærerne, der hurtigst kan slå søm i.