Månedens Blomst gik til Karins hjælpsomme naboer

Der gives ikke noget for hjælpen. Som Olli siger: »Jeg hjælper, hvor jeg kan«. En dag spurgte han mig,om det ikke var en god ide med en rampe fra døren og ned på fliserne. Det så noget halsbrækkende ud med rollatoren, når jeg skulle ud. Jeg var straks fyr og flamme. Vi talte frem og tilbage om materialerne, hvor den skulle placeres, hvor lang den skulle være. Olli sagde, at han var en gammel » træmand« , så hvad sagde jeg til en rampe af træ? »Fint«, responderede jeg, »det synes jeg også«. Olli gik hjem, tegnede den, regnede ud hvor meget træ, der skulle bruges og købte ind. Inden rampen blev lavet, tjæredes stolperne, så de ikke rådnede. I løbet af kort tid stod rampen lakeret fix og færdig til at tage i brug. Sådan er Olli. Hvad skulle han have for arbejdet? Ingenting »for det er en glæde at hjælpe andre«, var hans ord. Der er også lavet et lille bord og en stol er også placeret på rampen. Jeg har aldrig mødt en nabo, der var så glad for at hjælpe andre, og det belønnes med et tak. Derfor mener jeg, Olli er berettiget til Månedens Blomst«.