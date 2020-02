Lokalhistorisk forening: »Træskoslaget« er et misvisende navn

I 2007 - i 200-året for »Krigen på Sjælland« - blev der rejst en sten til minde om »Træskoslaget« i Herfølge. Det var folkeviddet, som på et tidspunkt havde døbt begivenheden. Helt misvisende og uden respekt for den indsats, de danske landeværnssoldater havde ydet i slaget ved Køge den 29. august 1807.

Slaget ved Køge var begyndt omkring klokken 9 nord for byen, og omkring klokken 13 var engelske styrker klar til at overskride Køge Å ved broerne syd for byen. Her havde danskerne etableret en tredje modstandslinje, der nu ikke kun blev angrebet af de englændere, som trængte over åen her og nu befandt sig i den nordligste del af Herfølge Sogn, men også blev angrebet fra vest og fra nordvest af engelske styrker, der tidligere på dagen var trængt over åen ved Lellinge. Denne del af den engelske hær var på omkring 3.000 mand, og bestod for en stor dels vedkommende af tyske husarer.