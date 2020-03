- Vi har mistet et sted mellem fire og fem millioner kroner ? jeg tør næsten ikke tænke på det, fortæller direktør hos Herfølge Turistfart, Heino Nordahl Larsen, som her ses sammen med salgschef Heidi N. Larsen. Foto: Herfølge Turistfart

Lokale rejsearrangører bløder

Køge Onsdag - 23. marts 2020 kl. 15:27 Af Henrik Førby Jensen

Sidste år kunne Herfølge Turistfart fejre sit 90 års jubilæum, men i disse usikre dage er der ingen garanti for, at selskabet også når de 100 år. Corona krisen har ramt hårdt og langt de fleste af selskabets 15 chauffører er opsagt, fortæller direktør Heino Nordahl Larsen.

- Vi har mistet et sted mellem fire og fem millioner kroner - jeg tør næsten ikke tænke på det, men det kan jo få den konsekvens, at der fremover ikke vil være noget, der hedder Herfølge Turistfart. Jeg håber, at hjælpepakkerne kan hjælpe os gennem det her, siger direktøren.

Alle selskabets gæster er nu hentet hjem - de sidste skiguider fra Østrig og Frankrig ankom til Danmark tirsdag og onsdag.

- Folk er hentet hjem og alt er aflyst helt hen i maj måned. Det er ikke spor sjovt, men jeg håber, at hjulene kommer til at rulle og at vi får gang i Danmark igen, håber Heino Nordahl Larsen.

Hos kollegerne hos Skan Rejser er travlheden så stor, at direktør Andre Sivertsen henviser til virksomhedens hjemmeside for svar på aktuelle spørgsmål. Her kan man se, at rejsearrangøren har fået alle sine gæster hjem til Danmark og at alle aflyste rejser er blevet refunderet.

- Jeg kan tilføje, at vi fik de sidste gæster hjem fra udlandet med fly i går og dermed har vi fuld kontrol over situationen, skriver direktøren til DAGBLADET.

Også énmandsfirmaet Rejse Kontoret er hårdt ramt af krisen, men indehaver Ulla Andersen arbejder fra sit hjemmekontor i Stupperup og har ingen ansatte. De faste udgifter er altså minimale - men i sine 47 år i branchen har Ulla Andersen dog aldrig oplevet noget lignende. De fleste afgange er aflyst og Rejse Kontoret hjælper kunderne med refusion. I nogle tilfælde skal det klares gennem forsikringsselskaberne. Trods lange og travle dage er indtjeningen ikke-eksisterende i disse dage - men Ulla Andersen giver ikke op.

- Jeg er ikke typen, der kaster håndklædet i ringen på grund af sådan noget her. Og kunderne skal have hjælp - jeg forstår faktisk ikke folk, der tør at købe deres rejse gennem en eller anden hjemmeside, der slet ikke har repræsentation i Danmark, siger hun.