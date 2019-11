Se billedserie Louis Nielsen Køge og chefoptiker Jesper Eghøje markerer Verdens Diabetes Dag torsdag den 14. november ved at anbefale en synstest.

Lokal optiker kan se diabetes i øjnene

Køge Onsdag - 14. november 2019

Den 14. november er det Verdens Diabetes Dag, som markeres verden over. Hos Louis Nielsen Køge ønsker chefoptiker Jesper Eghøje også at sætte fokus på sygdommen, som over 260.000 danskere har og dertil 60.000 danskere har - uden selv at vide det. Det er nemlig muligt at opdage tidlige tegn på diabetes under en almindelig synstest.

Jesper Eghøje oplever til tider patienter, der får konstateret tidlige tegn på diabetes efter at have fået en synstest hos Louis Nielsen Køge. Den tendens bakkes op af Pernille Lindhardt Mikkelsen, der er klinisk fagspecialist hos Louis Nielsen.

- Vi opdager fra tid til anden tidlige tegn på diabetes hos vores patienter. Det er godt, at vi opdager det tidligt, for så kan vi hjælpe patienten videre og hjælpe med, at en hurtig behandling igangsættes hos egen læge, fortæller Pernille Lindhardt Mikkelsen.

Hun forklarer, at en synstest kan afsløre tegn på diabetes, som kan være svære for patienten selv at opdage, før synet kan have taget skade.

- Patienten bemærker ikke nødvendigvis selv forandringer, der kan forekomme ifm. diabetes. Når man har diabetes, påvirkes blodkarrene så vi bl.a. kan se små udposninger og blødninger på nethinden, og det er ikke sikkert, at patienten selv opdager det i tide. Når vi finder disse forandringer, tager vi dem yderst alvorligt, og rådgiver i, om patienten bør gå til lægen for yderligere udredning, fortæller Pernille Lindhardt Mikkelsen.

Hun understreger dog videre, at man altid bør opsøge sin praktiserende læge, hvis man har mistanke om diabetes eller gerne vil undersøges udelukkende med henblik på diabetes.

Hos Louis Nielsen Køge oplever chefoptiker Jesper Eghøje også, at patienter, der allerede har fået konstateret diabetes, ikke altid husker at gå til regelmæssig kontrol hos øjenlægen, og en konsekvens af det kan være nedsat syn. Uanset om man har diabetes 1 eller diabetes 2, er det således vigtigt at gå til regelmæssig kontrol.

- Det er vigtigt at man som diabetes-patient husker at gå til kontrol hos sin øjenlæge. Øjenlægen undersøger for forandringer på nethinden, og kan igangsætte den rette behandling, hvis dette er nødvendigt, fortæller Pernille Lindhardt Mikkelsen.

Hun slår fast, at de manglende kontroller hos øjenlægen i værste fald kan føre til stærkt nedsat syn eller sågar blindhed, som ellers kunne være forhindret.

- Går man som diabetes-patient ikke til kontrol hos øjenlægen, kan det medføre, at man mister en del af sit syn eller i værste tilfælde bliver blind. Derfor er det enormt vigtigt, at man overholder sine kontroller hos øjenlægen, fastslår Pernille Lindhardt Mikkelsen.

Verdens Diabetes Dag markeres torsdag den 14. november verden over.