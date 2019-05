Se billedserie Mange af børnene hos LykkeLiga har synsnedsættelse. Derfor er synet højt prioriteret hos spillerne og deres forældre. Det gælder imidlertid ikke for alle danskere. 50 % af alle synstab i Danmark kunne undgås, hvis danskerne fik undersøgt synet regelmæssigt.

Lokal optiker indsamler til lykkelige håndboldbørn

Køge Onsdag - 29. maj 2019 kl. 14:09 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I juni måned sætter Louis Nielsen fokus på øjensundhed og inviterer alle til gratis synstest med sundhedstjek. For hver synstest donerer butikken samtidig ti kroner til håndboldbørn med udviklingshandicap i LykkeLiga

Køge: Hvis du længe har overvejet at få undersøgt øjnene, er der nu en ekstra god grund til lægge vejen forbi optikeren. Faktisk hele to gode grunde. I hele juni måned inviterer Louis Nielsen Køge nemlig alle til en gratis synstest med sundhedstjek og donerer samtidig 10 kroner for hver synstest til foreningen LykkeLiga, der skaber smil og gode oplevelser for børn med udviklingshandicap og deres familier gennem håndbolden, oplyser Louis Nielsen i en pressemeddelelse.

I Køge tilbyder Louis Nielsen sin synstest med sundhedstjek gratis i forsøget på at vende en kedelig tendens: danskerne passer ikke godt nok på deres syn. En rapport foretaget for Louis Nielsen og Dansk Blindesamfund fra 2018 viser, at 50 procent af alle synstab i Danmark kan undgås med hyppigere besøg hos øjenlæge eller optiker.

Hos Louis Nielsen Køge oplever indehaver og chefoptiker Jesper Eghøje samme tendens, og håber derfor, at tiltaget kan få flere til at kigge forbi butikken og få undersøgt øjnene.

- Vi ved, at det kan betale sig at passe godt på synet. Langt de fleste af os er enige om, at synssansen er den vigtigste af vores sanser, men alligevel får rigtig mange danskere ikke undersøgt synet, fortæller Pernille Lindhardt Mikkelsen, der er klinisk fagspecialist hos Louis Nielsen.

Hun henviser til en undersøgelse fra 2017 foretaget for Louis Nielsen, der viser, at 81 procent af danskerne anser synssansen som den sans, de mest nødigt vil undvære. Mange undlader dog alligevel at få undersøgt øjnene og opsøger først en optiker eller øjenlæge, når de oplever problemer med synet, men det er ikke en praksis, som hverken Louis Nielsen eller Optikerforeningen anbefaler.

- Hvis man først reagerer, når man oplever symptomer, kan det være for sent. Derfor anbefaler vi, ligesom branchen i øvrigt, regelmæssige synstests hvert andet år. Vi håber med dette tiltag at kunne se flere i øjnene, forklarer Pernille Lindhardt Mikkelsen og smiler.

På nuværende tidspunkt har Louis Nielsen på landsplan flere tusinde dokumenterede sager, hvor en kunde har fået afdækket symptomer på øjensygdomme, der potentielt kunne have kostet personen synet, hvis ikke det var blevet opdaget. En del af disse sager er fundet hos Louis Nielsen Køge af chefoptiker Jesper Eghøje og butikkens øvrige optikere i samarbejde med Louis Nielsens tilknyttede øjenlæger. Louis Nielsen har nemlig som de eneste i branchen oprettet et uafhængigt øjenlægenetværk, som består af ni højt specialiserede øjenlæger, oplyser pressemedddelelsen.

Vurderer Louis Nielsens optiker, at der er uregelmæssigheder, der kræver yderligere undersøgelse, på baggrund af synstesten, sendes billederne straks videre til øjenlægenetværket. Øjenlægenetværket svarer tilbage med en faglig vurdering, oftest inden for 12-24 timer - og senest inden for 72 timer.

- Finder vores optikere symptomer på noget, der skal undersøges yderligere, sender vi straks billederne af patientens øjne videre til vores netværk af øjenlæger, som vurderer patientsagen og henviser patienten videre til rette behandlingssted, for eksempel en praktiserende øjenlæge eller et hospital, hvis det er nødvendigt, fortæller Pernille Lindhardt Mikkelsen.

Da det netop er øjenlæger, der vurderer sagerne og udarbejder henvisningerne, sikrer netværket en særlig høj henvisningskvalitet, respons og behandlingstid.

Hvis en gratis synstest med sundhedstjek ikke lokker nok i sig selv, er der endnu en grund til at slå et smut forbi optikeren og få en synstest i løbet af juni. Louis Nielsen støtter nemlig de lykkelige håndboldbørn hos LykkeLiga hver gang, der foretages en synstest i en af optikerkædens 77 butikker.

For hver synstest foretaget hos Louis Nielsen Køge går 10 kr. altså ubeskåret til LykkeLiga. Blandt LykkeLigas 676 håndboldbørn har en markant andel af dem synsproblemer, og synet ligger derfor grundlæggeren af LykkeLiga, Rikke Nielsen, meget på sinde.

- Min egen datter Magda, som også spiller med i LykkeLiga, meget nedsat syn på begge øjne, og for en stor del af vores LykkeLiga-børn gælder det, at de har synsnedsættelse. Uden briller kan Magda hverken gå i skole eller spille håndbold, som hun jo virkelig elsker. Derfor er synet højt prioriteret hos os, fortæller Rikke Nielsen, der er tidligere håndboldlandsholdspiller og nu leder af LykkeLiga.

Såvel Louis Nielsen som Optikerforeningen og danske øjenlæger anbefaler, at man som tommelfingerregel for foretaget en synstest med sundhedstjek hvert andet år med mindre andet er aftalt med optiker eller øjenlæge.

Louis Nielsens tiltag gælder fra den 3. juni til og med 29. juni, og Louis Nielsen Køge håber, i fællesskab med de øvrige Louis Nielsen-butikker, at få 20.00 danskere til synstest i juni måned og dermed indsamle 200.000 kroner til LykkeLiga.