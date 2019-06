Trine Grønbek Hamborg har vundet Danske Fysioterapeuters Bachelorpris 2019. Foto: Sisse Stroyer.

Lokal fysioterapeut vinder pris

Når ældre falder, er der stor sandsynlighed for, at de frygter yderligere fald, og der er derfor behov for at tale om deres frygt for at falde. Frygten kan nemlig lede til inaktivitet og social isolation. Det viser et nyt studie, der nu bliver præmieret. Prismodtageren bør i Køge.

Køge: Når ældre falder, sætter det ofte gang i en negativ spiral med inaktivitet og nedsat funktionsevne til følge.

- Frygten for at falde igen holder dem tilbage. Mange holder op med at gå ud og gøre de ting, de plejede at gøre. Derfor bliver de ofte socialt isolerede og oplever et funktionsevnefald, siger Trine Grønbek Hamborg, der bor i Køge.

Hun har undersøgt ældres faldfrygt som del af sit bachelorprojekt på fysioterapeutuddannelsen i Næstved. En artikel udarbejdet på baggrund af projektet sikrer hende nu Danske Fysioterapeuters Bachelorpris 2019, oplyser Campus Næstved i en pressemeddelelse.

Samtale hjælper

Selvom mange ældre frygter at falde igen, så taler de sjældent med sundhedspersoner eller familie og venner om det. Derfor bør man i højere grad italesætte frygten og hjælpe ældre, der er faldet med at bearbejde oplevelsen og styrke dem i troen på egen fysiske formåen.0

- Jeg tror ikke, at man som fysioterapeut skal være bange for at spørge ind til det. Og når situationerne bliver prøvet af i fællesskab, finder de ældre ud af, at det slet ikke er umuligt og farligt. På den måde kan man styrke dem i troen på deres fysiske formåen ved at få trænet sammen i funktionerne, så de finder ud af, at det her kan de faktisk godt, siger Trine Grønbek Hamborg.

Fysisk træning gør det ikke alene

- Der er stor uenighed i den eksisterende litteratur om, hvorvidt frygten mindskes af fysisk træning. Her var vores fund entydige. Interviewpersonerne blev stærkere, men det mindskede ikke frygten, siger Trine Grønbek Hamborg og fortsætter:

- Fysisk træning kan styrke muskler og balance og dermed sænke den reelle risiko for at falde. Men der er også behov for samtale og afprøvning i trygge rammer, hvis man skal give den ældre sikkerheden og troen på mestring tilbage. Vi mener derfor, at fysisk træning ikke kan stå alene.

Trine Grønbek Hamborg er uddannet fra Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved. Prisen er på 25.000 kroner og overrækkes den 28. juni ved dimissionsfesten