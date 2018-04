Hør om en spændende tur til Afrikas top.

Send til din ven. X Artiklen: Løb for livet - til tops i Afrika Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løb for livet - til tops i Afrika

Køge Onsdag - 11. april 2018 kl. 18:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejby Løb For Livet inviterer til et arrangement onsdag den 18. april klokken 19 til 21, hvor der er besøg af Line Antoft, som for nylig havde 18 eventyrlystne og velforberedte trekkere med på deres livs oplevelsestur til Kilimanjaro.

Ambitionen var at nå Afrikas højeste bjerg - og have alle med.

- Vi har stor succes med vores trekking hold, og det har givet os mod på at sætte baren højt, derfor har vi for snart et par år siden gjort det til vores mål at træne op til en tur til Afrikas højeste bjerg i efteråret 2019, fortæller Kurt, der er tovholder på de lange ture.

- Vi ved, at det er en stor mundfuld, hvor nøgleordet er veltilrettelagt træning. Derfor har vi øget træningsmængden gradvist, og målet er at kunne gå lange stræk. Der er plads til alle, for vi har lige fået et hold for nytilkomne, der begynder at træne op til 5 kilometer. Kilimanjaro bliver vores gulerod, for dem der vil gå så langt, siger Kurt og fortsætter om det kommende oplæg:

- Vi glæder os til at høre om Lines tur, og lære lidt om det udstyr og de strabadser, som man har i vente, når turen går så krævende et sted hen som Kilimanjaro. Drømmer du om at gøre denne oplevelse efter, så kom og mød Line og hør om hendes 18 mands gruppes fascinerende rejse, når hun deler sine erfaringer med os. Du har naturligvis også mulighed for at stille Line alle de opklarende spørgsmål, du har lyst til undervejs om udstyr, træning, rejseplanlægning eller hvad det skal være.

Det er gratis for medlemmer og koster et lille beløb for andre. Alle er velkomne, der bliver serveret vand, kaffe og kage.

Adresse er Skovvang 1 i Lille Skensved