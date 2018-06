Se billedserie Børnene havde en herlig dag med blandt andet sværd, bue og pil. Foto: Jens Wollesen

Liv og glade dage ved første vikingemarked

Køge Onsdag - 04. juni 2018 kl. 13:01 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anders Ladegaard Bork (DF) bød sammen med museumsleder Lene Brysting Renault velkommen, da Museum Sydøstdanmark for første gang bød velkommen til vikingemarked på Borgring i weekenden.

Udvalgsformanden fremhævede ikke mindst museets arbejde med at få Borgring på UNESCO's liste over verdenskulturarv. Slots- og kulturstyrelsen indstillede i februar Borgring til UNESCO's tentativliste sammen med de øvrige fire ringborge i Danmark. Det betyder, at der arbejdes på at få optaget Borgring i det fornemme selskab af de steder, som vurderes at være af historisk betydning for hele verden.

- Det er jo ikke noget, som hverken Harald Blåtand eller vi i dag kommer sovende til - og derfor vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke Museum Sydøstdanmark, som arbejder hårdt, målrettet og virkelig professionelt med at få lavet den endelige UNESCO-ansøgning sammen med de øvrige ringborge. I Køge Kommune glæder vi os til fortsat at arbejde sammen med Museum Sydøstdanmark og Køge Museum, så vi forhåbentlig i 2020 har fået optaget Borgring som UNESCO's verdensarv, sagde udvalgsformanden.

De deltagende familier havde både mulighed for at deltage i rundvisninger af arkæologer og for at deltage i en lang række vikingerelaterede aktiviteter som bueskydning og bagning af fladbrød i den handelsgade, som frivillige fra Køge Museums Venner blandt andre var med til at lave. Og det er en glad og tilfreds museumsinspektør, der mandag formiddag kan gøre status.

- På forhånd havde jeg håbet på et sted mellem 1000 og 1500 gæster til markedet, så målsætningen er opfyldt. Det har været en forrygende succes. Der har været liv og glade dage. Stemningen har overgået min vildeste fantasi, konstaterer museumsinspektør Lene Renault.

I hedebølgen måtte en lille dreng ind i et af teltene for at komme til hægterne - derudover var det gode vejr kun et stort plus.

- Men der er jo ikke meget skygge på Borgring, der blev drukket godt med vand. Det var vi forberedt på og der var vand i alle teltene, fortæller Lene Renault.

Museumsinspektøren vil gerne gentage weekendens succes til næste år, men vil ikke lægge sig helt fast på en gentagelse.

- Vi er jo midt i ansøgningsprocessen om at blive optaget på UNESCO's liste og det gør det lidt usikkert, hvad vi kan tilbyde gæsterne, men jeg vil helt sikkert gerne gentage markedet. Alt flaskede sig fuldstændig fantastisk, konstaterer hun.

Markedet markerede iøvrigt den sidste sæson, som »åben udgravning«, hvor der er åbent hver dag klokken 10 til 16 i perioden 1. juni til 30. august 2018. Her vil man kunne følge arkæologernes arbejde med at afdække flest mulige centrale spørgsmål om Borgens opbygning, datering og historie, inden at denne tredje og sidste sæson med forskningsgravninger slutter.