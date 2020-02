Artiklen: Let the blues begin

Så ligger programmet klar for Køge Blues Festival 15. februar, som i år er rykket til Theilgaards i Den Hvide By.

Originalmaterialet har den sædvanlige høje kvalitet, og bærer Davids umiskendelige, lyriske stempel af blues og soul med den kraft og poesi, som han altid rækker ud efter. Det er blues med rockelementer og et helt særligt, harmonisk og energisk tvist.

Autoblues er et blues rock band, med hjerte til den tunge og Texas groovende bluesmusik.

Repertoiret er klassisk blues rock, når det er bedst, og det er ikke kun de sikre sange der er på repertoiret, men også afstikkere, som ikke høres ofte, på de danske bluesscener. Bandets sound, fornemmelse og respekt for materialet, klær' AutoBlues og bør opleves.

Mukherjee Blues er et af de hotteste nye bands på den danske bluesscene. Med afsæt i de store fortidige bluesmestre krydser Mukherjee Blues soul'et originalkompositioner med Chicago bluesens svingende rytmer. Forsanger, sangskriver og guitarist Oscar Mukherjee er vokset op i Californien på en blanding af blues, folk og roots musik.

Der gik ikke længe efter at han kom til Danmark, før han gjorde sig bemærkede på den danske bluesscene. På sine kun 22 år er han allerede blevet nomineret til en DMA-blues award for "årets hoochie coochie man" og tildelt Femø Jazzfestivals ærespris.

Københavnske Sahra da Silva, har de seneste 10+ år været en etableret del af den danske bluesscene. Hun har optrådt med et utal af danske soul og blues artister, her i blandt Mike Andersen og Thorbjørn Risager, opvarmet for den engelske soulsangerinde Joss Stone med flere.