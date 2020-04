Reservelæger og andet personale får mulighed for at leje sig ind i den kommende bygning på Lykkebækvej 8. Foto: EDC Erhverv Poul Erik Bech

Lejligheder på vej til superhusets personale

- Det var lidt af et columbusæg, men da først vi havde fundet løsningen, tog det kun ti dage at få aftalt et salg, fortæller erhvervsmægler John Borrisholt fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, der har stået for salget.

- Udlejningslejligheder er normalt ikke en attraktiv mulighed, men med placeringen lige ved supersygehuset giver det rigtig god mening. Hospitalet får jo et naturligt flow af reservelæger, der skal arbejde der i et halvt års tid og hvis en udenlandsk professor er der i tre måneders tid, er det også en oplagt mulighed, pointerer John Borrisholt.

- Muligheden havde været der hele tiden - der var bare ikke nogen, der havde lagt mærke til det. Vi gik i gang med at nærlæse lokalplanen og finder ud af, at der for eksempel må bygges lejligheder til expats på sygehuset og tilsvarende korttidsudlejninger. Det er faktorer som er meget mere værd end kontorbyggeri. Vi fandt således en alternativ anvendelse som gjorde ejendommen mere attraktiv og salgbar. Det medførte også, at ejendommen blev solgt 20 procent over den oprindelige udbudspris, fortæller John Borrisholt.