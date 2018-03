Trioen Sort Sol gæster Køge med gode anmeldelser i ryggen. PR-foto: Martin Bubandt

Legendarisk dansk band gæster Køge

Køge Onsdag - 10. marts 2018 kl. 08:45

I maj 2017 kom endelig det længe ventede album »Stor langsom stjerne« - det første fra Sort Sol i 16 ar! Modtagelsen var svært positiv - og bl.a. gav Politiken 5 stjerner under overskriften: »Sort Sol hæver sig op i nattens himmelhvælvinger pånyt album«. Gaffas anmeldelse var ligeledes 5-stjernet og her skrev man om »et orkester, der genopstar som Fugl Fønix fra asken og genopfinder sig selv.« Soundvenue topper dem begge og giver 6 stjerner til det de kalder et »mesterligt og monumentalt storværk«.

Så der er grund til store forventninger til Sort Sols koncerter i Musikforeningen Bygningen. Som de skrev i Berlingske om en af det års koncerter:

- Ingen tvivl om, at de seks var parate til at bevise, at Sort Sols æra så langt fra er slut, og alene det determinerede udtryk, der blev sendt fra scenen, når ellers faste travere som »Siggimund Blue«, »Daughter of Sad« og »Let Your Fingers Do The Walking« ramte publikum, viste, at der skal noget til, hvis nye rockkometer skal holde trit med de gamle.

Et »magtfuldt monument«, kaldte Ekstra Bladet det karriereopsamlende bokssæt med Sort Sol, der kom på gaden i 2011 samtidig med deres første fuldlængde koncert siden 2003, hvor der blev sa stille omkring bandet, at det nærmest lignede en opløsning. Hvilket fik yderligere næring, da Lars Top Galia i 2004 meddelte, at han nu forlod »dansk rocks farligste orkester«, som Berlingske Tidende har kaldt denne musikalske monolit. Det hele startede i 1977 under navnet Sods. Danmarks første og - skulle det vise sig - mest markante og væsentligste punkband. Debutalbummet »Minutes To Go« kom i 1979 og rummede bl.a. sangen til hjembyen »Copenhagen«. Det andet album hed "Under en sort sol" (1980), og siden 1983 har bandnavnet været netop Sort Sol. Trods den lange karriere er det kun blevet til otte studiealbums undervejs med »Flow My Firetear« (1991) og »Glamourpuss« (1993) som de store mesterværker.

Koncerten i Køge finder sted torsdag den 22. Marts klokken 20.00. Biletter kan købes via www.bygningen.dk.