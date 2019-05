Kommunen har en særlig forpligtelse til at passe på flere paddearter, fordi de er sjældne i hele EU - for eksempel springfrøen.

Lav en sø og red en frø

Køge Onsdag - 02. maj 2019 kl. 09:04 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu kan alle borgere være med til at passe bedre på paddelivet i Køge Kommune. Borgere kan nemlig overveje at anlægge en lille sø på ejendommen - eller rense én op. Det er der nu mulighed for at søge Køge Kommunes miljøafdeling om tilskud til, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Klima- og Planudvalget i Køge Kommune har i Naturhandleplan 2019 besluttet at afsætte et beløb til at forbedre forholdene for padder, der er fredede dyr. Kommunen har en særlig forpligtelse til at passe på flere paddearter, fordi de er sjældne i hele EU - for eksempel springfrø og stor vandsalamander.

Der er tidligere gravet en del paddevandhuller forskellige steder i Køge Kommune i et samarbejde mellem Naturfredningsforeningen og kommune. Køge Kommune er kendt for sin bestand af springfrøer, som kun findes i den sydøstlige del af Danmark og er sjælden på landsplan. Nu genoptages indsatsen med Danmarks Naturfredningsforening i Køge som støtte.

Interesserede borgere skal sende en ansøgning til Køge Kommune senest den 31. maj. Send ansøgningen til miljoe@koege.dk med kopi til Danmarks Naturfredningsforening i Køge på heller.petersen@webspeed.dk

Det er en betingelse, at ansøger ejer det areal, de søger på. Ansøgning skal indeholde et kort, hvor der er vist, hvor søen ligger/skal ligge. Ansøgeren skal desuden beskrive projektet i forhold til, hvor stor søen skal være og begrundelsen for projektet. Man være indstillet på at søge de tilladelser, der er nødvendige - typisk en landzonetilladelse eller en §3-dispensation. Sidste betingelse er, at tilladelserne skal være på plads, før gravearbejdet kan gå i gang. Der må ikke graves søer i beskyttede moser eller enge, ligesom der ikke må åbnes markdræn for at skabe søer.

Danmarks Naturfredningsforening i Køge bistår med råd og vejledning til ansøgere.

Hvis borgeren har brug for hjælp til den rette placering af det nye vandhuller til at skrive ansøgningen til kommunen, er der hjælp at hente. Kontakt formand for Danmarks Naturfredningsforening i Køge, Henrik Petersen på mail: heller.petersen@webspeed.dk.

Kommunen giver maksimalt 20.000 kroner i støtte til hvert projekt og forbeholder sig retten til at vælge mellem ansøgningerne. De projekter, der kan få den største biologiske værdi, prioriteres højest.