Lær at synge endnu bedre

Køge Onsdag - 22. marts 2018 kl. 18:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige efter Påsken - den 3. og 4. april - starter LOF Køge nye sanglektioner op for dig, der er vild med at synge og gerne vil være endnu bedre til at synge solosang eller lære sangteknik.

Undervisningen i solosang er for sangere med forudgående kendskab og erfaring i sangteknik, der gerne vil blive endnu bedre. Undervisningen kan blandt andet bruges til at indstudere værker og akkompagnement under ledelse af Stine Juel Andersen, for at udfordre sangere i en musikalsk helhed.

Sangteknik er for de øvede stemmer, der gerne vil lære mere om maveteknik, særlige teknikker, effekter og klangfarve. Deltagerne vil også få værktøjer til hvordan de kan undgå hæshed, svælgsnørre og åndenød.

Underviser Stine Juel Andersen er uddannet musikpædagog samt Alkalær underviser, og har løbende efteruddannet sig inden for akkompagnement til sang, rytmisk og klassisk klaver, nodelære og hørelære. Stine Juel Andersen har desuden mange års erfaring med at undervise i »Komplet Sangteknik«.

Stine Juel Andersen er selv udøvende sanger, sangskriver, komponist og korleder, og har blandt andet skrevet og produceret albummet »And Summer Came« sammen med den internationale producer Dominique Sabler og Tom Coyne Sterling Sound. Udover sit virke som underviser i solosang og sangteknik, arbejder Stine for tiden også på et nyt jazz-album under dansk produktion.