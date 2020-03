Kvindernes kampdag på Tapperiet

8. marts-arrangementet i Køge har fokus på, at en mangfoldighed af kvinder mødes og gennem spændende oplæg fra scenen får fælles referencer og mulighed for at drøfte hinandens virkeligheder.

Sidste år deltog 160 kvinder, som udover grundige grin og nye indsigter, blev rost af en af oplægsholderne for at være et enestående alsidigt publikum.

Fordrukne fædre

I den mere alvorlige ende vil psykolog og forfatter Marie Brixtofte uden tvivl fange folks opmærksomhed med et oplæg, der blandt andet kommer ind på konsekvenserne af, at mange kvinder er opdraget til ikke at vise vrede. Marie tager udgangspunkt i sin egen erfaring med at vokse op med en far som drak. Om omsorgssvigt og spiseforstyrrelser og om at holde på hemmeligheder for at beskytte faderen - folketingsmedlem og borgmester Peter Brixtofte og hans renommé.