Synoptik i Nørregade har igen fået Dansk Standards kvalitetsstempel.

Kvalitetsstempel til optiker

Køge Onsdag - 19. april 2018 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når du sætter dig i stolen hos Synoptik på Nørregade i Køge og får undersøgt dine øjne for eventuelle synsproblemer, har du nu garanti for, at synsprøven eller kontaktlinsetjekket er certificeret.

Hvert år bliver samtlige optikere hos Synoptik tjekket af uafhængige auditører, mens de udfører synsprøver og kontaktlinseundersøgelser. Certificeringen er med til at sikre, at procedurerne følges, og kvaliteten er i orden. I år er det for 12. år i træk lykkedes alle Synoptiks 102 butikker at få certificeringen af Dansk Standard.

- Kunderne skal se certificeringen som en kvalitetssikring af, at de med en synsprøve eller kontaktlinsetjek hos Synoptik har fået en grundig undersøgelse, der lever op til de højeste faglige standarder, siger Annette Slyngborg, der er klinisk fagspecialist hos Synoptik.

- Hos Synoptik gør vi en stor indsats for at sikre en fastlagt standard for, hvordan en synsprøve og kontaktlinseundersøgelse skal forløbe. Vi ønsker at sikre vores kunder den samme, høje kvalitet og undersøgelse, uanset hvilken Synoptik-butik de besøger. Derfor er vi rigtig glade for, at Dansk Standard endnu engang har givet os certificeringen, siger Annette Slyngborg.

Certificeringen af Synoptiks synsprøver og kontaktlinseundersøgelser er med til at kontrollere, at alle procedurer for undersøgelserne overholdes. Det giver de mest optimale betingelser for, at kunderne får den bedste undersøgelse og dermed de bedst mulige briller eller kontaktlinser.