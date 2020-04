Se billedserie - Vi har haft telefonstorm! klyder det fra Anette Karms. Foto: Henrik Førby Jensen

Kunderne stormer frisørerne

Køge Onsdag - 20. april 2020 kl. 13:32 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har haft telefonstorm! Fredag morgen klokken 5.30 åbnede vi for bestrillinger og den første kunde ringede 05.32. Vi var to, der tog imod bestillnger hel fredag og systemwet brød simpelthen sammen. Det kunne ikke følger med, smiger Anette Karms, som er indehaver og driver Hairshoppen by Karms i partnerskab med sin søn Steven.

Hun forventer, at salonen kommer gennem cotronkrisen med skindet på næsen, selvom om en nmåneds lukning natrurligvis kan mærkes på omsætningen.

- Jeg har ikke det fulde overblik endnu. vi har brugt muligheden for at udskyde nogle betalinger til senere på året, så vi kommer jo til at slæbe noget med os, men vi har også benyttet os af hjælpepakkerne, fortæller hun.

Ansatte og kunder har glædet sig til genåbningen af byens saloner mandag formiddag. Lokkerne er blevet rigeligt lange og ustyrlige for nogle - men frisørerne er meget bevidste om, at det er en andeledes hverdag, de er vendt tilbage til. I salonen arbejdes med mundbind og hygiejenen er ekstra skærpet. Desuden er der fundet caféborde frem, så kunder kan vælge at vente på deres tur i den friske luft, forklarede Birgitte Karms.

- Vi har valgt at brunge mundbind, selvom det ikke er påbudt og spritter hele tiden os selv og vores værktøj af. Vi kan for eksempel ikke bruge vores sædvanlige "klippebælte" og har fundet vores klippekapper frem, som bliver vasket hver gang, vi har klippet en kunde.

Fuldt booket

Også denne signatur trænger voldsomt til at få styr på den forvoksede hårpragt, men jeg må væbne mig med tålmodighed lyder det hos Hair By MBS i Vestergade:

- Jeg har booket op hele ugen, lyder det med et stort smil og jeg må stille mig tilfreds med en klippetid i næste uge.

Kø på gaden

På Nørregade venter kunderne i kø både på gaden og inde i salonmen hos HC Klip. Indehaver Hulki Olcer har fjernet to af firke klippestole og har markeret ventestole med tape for at sikre en passende afstand mellem de ventende kunder.

Der bliver klippet på samlebånd og indehaveren bruger selv det lille baglokale, hvor han er i gang med trimmeren.

- Vi spritter grundigt af og når vi ordner skæg, har vi mundbind på, fortæller Hulki Olcer.

Tak til statsministeren

Selvom coronalukningen har været en hård tid i branchen er frisør Barbara Hoffmann hos frisør Winterhoff glad for den konsekvente tilgang, den danske regering valgte.

- Mwette Frederiksen skal have tak for at hun var så hurtig til at lukke danmark ned, at vi allerede kan åbne igen, Hun tror ikke, nedgangen i årsomsætningen bliver alt for slem.

- Det var trods alt kun en måned og vi har jo mulighed for at få del i hjælpepakkerne, siger hun og gør klar til næste kunde.