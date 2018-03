I sit oplæg »Bitcoin - økonomisk boble eller fremtidens valuta?« kom Sebastian Barfort blandt andet omkring om manden bag Bitcoins, Satoshi Nakamoto, om sortbørsmarkedet The Silk Roads fald, og om nogle af de faldgruber, som er forbundet med investering i kryptovaluta.

Kryptovaluta og bobler

Køge Onsdag - 13. marts 2018 kl. 10:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Handelsskole havde gjort sig et scoop forleden, da KHS Event kunne byde indenfor til foredrag med Sebastian Barfort til et oplæg om Bitcoins oprindelse, blockchain teknologi og udviklingen af et marked kun for kryptovaluta.

- Sebastian Barfort er fast skribent på Zetland, konsulent og underviser - alt sammen indenfor økonomi og teknologi, særligt blockchain og bitcoins, fortæller underviser Caroline Ballieu, som til dagligt underviser i International Økonomi og Finansiering på Køge Handelsgymnasium.

- Det var et utroligt spændende oplæg, som havde trukket 75 elever indenfor i auditoriet. Det, der er med til at gøre Sebastian Barfort særlig interessant, er hans faglige tilgang, som bunder i såvel en teoretisk som en praktisk tilgang til emnet. Sebastian Barfort har en Ph.d. i økonomi fra Københavns Universitet og har tidligere forsket i økonomi på både Københavns Universitet og London School of Economics - og så har han gjort egne erfaringer med investering i kryptovaluta. Fra min daglige undervisning ved jeg - og mine kollegaer med - hvor interesserede eleverne er i fænomenet, så her var en oplagt mulighed for at høre mere fra en ekspert, fortæller Caroline Ballieu.

I sit oplæg »Bitcoin - økonomisk boble eller fremtidens valuta?« kom Sebastian Barfort rundt om Bitcoins oprindelse, om blockchain teknologi og om udviklingen af et marked kun for kryptovaluta. Barfort fortalte også om manden bag Bitcoins, Satoshi Nakamoto, om sortbørsmarkedet The Silk Roads fald, og om nogle af de faldgruber, som er forbundet med investering i kryptovaluta.

- Eleverne fik et godt og bredt indblik i endnu en bobleøkonomi og kunne gå derfra med et bredere og mere nuanceret billede af bitcoins, mener Caroline Ballieu.