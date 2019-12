Se billedserie Kreamessen afvikles i Køgehallerne søndag den 15 marts.

Konkurrence for kreative unge

Køge Onsdag - 30. december 2019

Er du ung tegner, fotograf, designer eller andet kreativt kan du deltage i Køge Events konkurrence om at vinde en udstillingsstand på Kunst, Design & Kreativ messen i Køge Hallerne søndag den 15. marts 2020.

- Vi vil gerne opmuntre unge mennesker til at komme ud og vise deres kunst og hvad de kan. Vi har gode rammer for at give dem sådan en mulighed og derfor bliver en del af vores kunst, design og kreativ messe i år med et område som hedder »young creative minds«. Det er for unge mellem 15 og 25 år som har lyst til at udstille kunst, fotografi, grafisk design, tegning, kunsthåndværk, street art eller andet, siger arrangør og ejer af Køge Events Lotte Raahauge.

Hvis man deltager i vores konkurrence har man mulighed for at vinde en stand og deltage på messen søndag den 15. marts. Som udstiller får man mulighed for at netværke med andre dygtige udstillere, blive inspireret af tidens trends og få sine værker eksponeret til et større publikum og sælge dem. Vi oplever ofte at udstillere på vores messer får nye samarbejdspartner eller forhandlere af det de udstiller. Under alle omstændigheder får man en oplevelse som kan give mere erfaring i at vise og sælge sine værker og måske dygtiggøre sig endnu mere.

For at deltage i konkurrencen skal man være mellem 15 og 25 år, man skal indsende tre billeder til kontakt@koege-events.dk senest lørdag den 1. februar. Man kan deltage som sig selv, eller som et team (maksimalt fire deltagere) for eksempel fra en teknisk skole, gymnasiet, produktionsskole eller anden ungdomsuddannelse.

Vinderen trækkes og får direkte besked mandag den 10. februar. Man kan følge med i konkurrencen på Køge Events Facebook og Instagram profiler.

- Vi glæder os meget til at se hvad de unge kan og til igen at afholde kunst, Design & Kreativ messe i Køge, siger Lotte Raahauge.

Sidste år deltog over 100 udstillere og messen havde mere end 3000 besøgende.