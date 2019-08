Filialdirektør Jesper Køster sglæder sig til at byde velkommen til intimkoncert med Søs Fenger hos Spar Nod Køge Bugt - det sker under Køge Festuge torsdag. Foto: Kim Rasmussen

Koncert med poplegende hos hovedsponsor

Spar Nord bakker som altid festugen op som hovedsponsor og blander forretning med fornøjelse med torsdagens intimkoncert med Søs Fenger

Køge Onsdag - 19. august 2019 kl. 09:46 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 700 gæster vil ved torsdagens Køge Festuge samles til den traditionelle intimkoncert hos Spar Nord - og bankdirektør Jesper Køster er faktisk en smule nervøs:

- Mage har en fast tradition for at mødes hos os - og så går de videre i festugen bagefter. Jeg håber bare, at folk er opmærksomme på, at vi har flyttet intimkoncerten fra onsdag til torsdag, siger han med et skævt smil.

Jesper Køster er selv Køge-dreng om en hals og en stærk drivkraft bag den kraftige og tydelige satsning og branding af Spar Nord Køge Bugt som en bank med solid lokal forankring og engagement i kultur- og foreningsliv i Køge Kommune. Og Køge Festuge er naturligvis ingen undtagelse. Tværtimod har banken i år - udover sit »almindelige« sponsorat - valgt at donere 100.000 kroner ekstra til Køge Festuge gennem fondsmidler fra hovedafdelingen, oplyser Jesper Køster.

Stærk branding Bankdirektøren lægger ikke skjul på, at Køge Festuge er et årligt højdepunkt med stor betydning for bankens image og forretning.

- Det går begge veje - når folk tænker på Spar Nord Køge Bugt, tænke de på Køge Festuge - og omvendt. Vi får mulighed for at samle 700 gæster til intimkoncert hos os. Det ville vil aldrig kunne gøre uden Køge Festuge. Vi har cirka 30 arrangementer ud af huset i løbet af året og Køge Festuge er uden samligning det største arrangement. Så ja; det er også forretning. Vi har nye kunder, der spørger: »Hvis vi bliver kunder nu, kan vi så nå at være med til koncerten ved Køge Festuge? fortæller Jesper Køster.

En af de store Personligt ser han naturligvis frem til intimkoncerten med Søs Fenger en af de legendariske navne i dansk popmusik gennem fire generationer. Her vil gæsterne få serveret lokal mad fra Stacys Diner og øl fra Braunstein. Har man ikke mulighed for at overvære intimkoncerten, optræder hun faktisk også ved Radio Køge Open Air onsdag aften.

- For mig er hun en af de helt store. Nogle kan blive ved år efter år - og det er altså fordi, de kan noget helt særligt, siger bankdirektøren, som også har udset sig koncerten med Minds of 99 som et højdepunkt ved årets festuge. I forbindelse med intimkoncerten er der forskelleige konkurrencer og de heldigste har mulighed for at vinde fribilletter til en koncert med netop Minds of 99 i Royal Arena.

- Minds of 99 er bare cool. De har en stærk energi og udstrålig, mener Jesper Køster.

Tak til de frivillige Som lokalpatriot udtrykker Jesper Køster stor respekt og anerkendelse for de mange arbejdstimer og den store indsats, som de 700 frivillige læger og udfører omkring og under Køge Festuge hvert eneste år. Han ser muligheder for yderligere udvikling af Køge Festuge og krydser fingre for, at de gode, frivillige kræfter rækker mange år endnu.

- Jeg har kæmpestor respekt for bestyrelsen og de mange frivillige, der gør en kæmpe indsats. Jeg ser meget positivt på fremtiden, siger han.

Intimkoncerten med Søs Fenger hos Spar Nord Køge Bugt afvikles torsdag den 29. august.