Dennis Pedersen og Lone Lyberg har styrket deres CV i bestræbelserne på at få et arbejde på HR- og lønområdet.

Kommunikation baner vejen til nye jobs

Køge Onsdag - 23. april 2019 kl. 11:14 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

God kommunikation skaber større arbejdsglæde, lyder det fra nogle af deltagerne på Løn og HR kurset på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole. To af kursisterne fortæller, at kommunikation og kropssprog har været en øjenåbner for dem under et kursusforløb, der skal åbne døren til deres drømmejob i HR branchen.

- I mit arbejde som daglig leder, har jeg arbejdet meget løsningsorienteret mod det, som jeg måske opfattede som den rette løsning. Men på kurset var kommunikation en gennemgående del både verbalt og nonverbalt, og det har virkelig åbnet mine øjne for, at der ikke kun behøver være en løsning, og at vi som mennesker opfatter ting forskelligt. Alle kan lære af, at være medspiller i en løsningsproces, og det har vi lært på egen krop gennem øvelser, fortæller Dennis Pedersen, der har en lederuddannelse som sergent i militæret bag sig. De seneste syv år har han arbejdet som daglig leder i fitnessbranchen.

- Jeg valgte Løn og HR kurset, da jeg brænder for at få mennesker til at performe så godt som muligt - under de bedste arbejdsforhold for såvel ledere og medarbejdere, og kurset har bekræftet mig i mine evner og kompetencer inden for HR. Jeg har tidligere arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø, og har nu fået langt mere specifikke værktøjer i bagagen, der har styrket mit cv.

Lone Lyberg er en af de andre kursus deltagere, og hun valgte kurset for at få mere viden om HR.

- Jeg har i 20 år arbejdet med regnskab, men har manglet viden om HR-delen. Kommunikation var med konstant i hele kurset. Jeg fandt især en stor interesse i konflikthåndtering, stress og selve kommunikationsdelen. Vi lærte for eksempel om den svære samtale på en arbejdsplads, og blev undervist i præsentationsteknik, hvilket var nyt for mig. Kurset har virkelig åbnet op for min passion om at kunne være noget for andre på en arbejdsplads, og jeg overvejer at gå skridtet videre med en mentoruddannelse, fortæller hun.

AMU kurset Løn og HR (AMU) på Kursuscentret KHS på Køge Handelsskole varer seks uger og er rettet mod deltagere med en administrativ baggrund, der gerne vil arbejde indenfor HR- og lønområdet, hvor der i øjeblikket er efterspørgsel på medarbejdere med den nyeste viden og kendskab til lovgivning og overenskomsters sammensætning. Kurset henvender sig både til beskæftigede samt ledige.