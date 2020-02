Kom ud på dansegulvet

Køge Spillemandsforening fortsætter sine populære, månedlige spillemandsballer, men denne gang foregår det ikke i Musikcaféen på Teaterbygningen, men helt ekstraordinært i festsalen på Ellemarksskolen. Spillemandsforeningen vil denne aften selv stå for hele arrangementet og præsentere sine mange forskellige musikgrupper. Programmet spænder fra det store Fælleorkester til de mange mindre grupper. Nogle har eksisteret i årevis, andre knap så længe, og enkelte grupper er dannet til lejligheden. Der bliver musik for enhver smag, musik at lytte til, og musik at danse til.