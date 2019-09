Det nye træningsanlæg kan frit benyttes af alle borgere i alle aldre.

Send til din ven. X Artiklen: Kom til indvielse af nyt træningsanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom til indvielse af nyt træningsanlæg

Køge Onsdag - 03. september 2019 kl. 11:50 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er der godt nyt for alle, der kan lide at træne under åben himmel. Byen får nemlig et helt nyt udendørs træningsanlæg ved Borup Hallen, som frit kan benyttes af borgere i alle aldre.

- Vi håber, at det nye træningsanlæg bliver byens nye mødested for fysisk udfoldelse og fællesskab på tværs af alder, træningsbaggrund og fysisk formåen, siger Charlotte Agergaard, formand for Borup Fitness, som er en af initiativtagerne til projektet.

Det udendørs træningsanlæg ligger ved Borup Hallen og indvies lørdag den 14. september klokken 12.30. Her vil der blandt andet være mulighed for at se, hvordan man kan træne i anlægget samt selv at prøve det, hvis man har lyst.

Og så er der ellers frit slag for at benytte træningsanlægget - uanset om det er i forbindelse med anden træning eller hvis man bare vil træne på egen hånd.

- Udover at man jo bare kan træne, når det passer én, vil vi også stå for nogle fælles træninger, så man kan træne sammen med andre. Derudover sørger vi for, at der er træningsbeskrivelser til rådighed for brugerne, siger Charlotte Agergaard, som håber, at træningsanlægget kommer til at summe af liv fra morgen til aften.

- Vi tænker da, at for eksempel skoler og daginstitutioner kan bruge det, og træningsanlægget er i øvrigt også designet, så det med fordel kan benyttes af eksempelvis bevægelseshandicappede. Vi håber, at der også kommer mange andre borgere, end dem vi normalt ser i idrætsforeningerne, siger hun.

Håndværkerne er ved at lægge sidste hånd på træningsanlægget, og formanden lover, at alt er klart til den officielle indvielse, hvor der udover at se og prøve anlægget vil være snoreklip, taler og snacks til de fremmødte.