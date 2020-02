Kom til Danmarks største fuglebørs

Igen i år er begge haller i brug, for at få plads til alle gæster, samt ikke mindst fugle og tilbehør.

Har man tænkt sig at starte op med fugle, eller bygge sin egen voliere, vil der være stor mulighed for at få gode råd og at købe materialer med sig hjem. Der vil ligeledes være mulighed for at indmelde sig i Køge Fugleforening denne dag.