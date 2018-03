Kom indenfor i Danmarks vildeste diner

Onsdag er der officiel åbning, hvor alle gæster får mulighed for at sætte tænderne i en saftig burger, men ved denne tirsdags reception byder indehaverne Linné og Martin Sommer på alskens dessertlækkerier: De hundredvis af gæster kan frit forsyne sig med et bredt udvalg af cheesecakes, is, chokolader, drinks, øl, jordbær og bobler til tonerne af den skaldede kok og hans band, der lægger det helt rigtige lydtæppe med klassisk rockabilly.

En glad, men også lidt nervøs Linné Sommer stråler som en sol på en skyfri sommerdag - et lang og slidsomt forløb med at få tilladelse fra myndighederne, debat med naboer og måneder med hårdt arbejde blev afsluttet blot et par timer før dagens gæster ankom. Og som altid er hun forberedt til mindste detalje. STACY's personale har allerede bespist de første 500 gæster - nogle har vundet i Facebook konkurrencer, andre har været særligt inviterede. Gæsterne har været »tvangsindlagt« til at udfylde et spørgeskema og til at komme med forslag til forbedringer. Altsammen for at sikre, at dineren og personalet er helt klar til den store dag. Undervejs er et kassesystem blevet udskiftet, ligesom buffeten er flyttet og nye hylder til isglas. Tandstikker er tilføjet på bordene efter gæsternes ønske.