Se billedserie Kombinationen af sort S19 højskab og elementer i den varme MASSIV RAW er en af dem, du kan lege med i Svane Køkkenets nye virtuelle værktøj ?Mix og Match?. (PR-foto: Svane Køkkenet)

Køkkenbutik tilbyder også digitale møder

Køge Onsdag - 30. marts 2020 kl. 12:19

Svane Køkkenet i Køge åbner mulighed for at booke digitale indretningsmøder - og kunderne kan starte derhjemme med at lege med kombinationer og farver i et nyt virtuelt indretningsunivers.

Foråret er højsæson for at modernisere, bygge om og planlægge nyt køkken, bad eller opbevaring. Svane Køkkenet i Køge giver nu kunderne mulighed for at møde indretningskonsulenten virtuelt, og som optakt til mødet kan de selv lege med kombinationer, farver og materialer på skærmen.

Svane Køkkenet følger nøje sundhedsmyndighedernes anvisninger til at gøre butiksbesøget så sikkert som muligt med afspritning, få kunder ad gangen og andre forholdsregler. For at imødekomme ønsker om at mødes online i denne specielle tid har kæden styrket den virtuelle køkkenoplevelse og bl.a. indført booking af digitale møder:

- I forvejen arbejder mange nu hjemmefra og holder virtuelle møder med kollegaer. Derfor finder vi det nærliggende at tilbyde et virtuelt møde med indretningskonsulenten, hvor de kan udveksle drømme, ideer og økonomi, siger Allan Jensen fra Svane Køkkenet i Køge.

Nysgerrigheden for initiativet er stort, viser antallet af besøgende på websitet, og adskillige har allerede booket de første møder:

- Det er dog klart, at vi alle lige skal vænne os til at bruge de nye virtuelle muligheder. Vi er dog overbeviste om, at online-møder bliver en del af fremtiden," siger Allan Jensen.

I dag starter de fleste køkkenkøb på internettet, hvor forbrugerne søger inspiration til stemninger og udtryk. For at styrke oplevelsen af den virtuelle inspirationstur har Svane Køkkenet tilføjet en ny facilitet: Et virtuelt customizer værktøj, hvor kunderne kan sidde derhjemme foran skærmen og lege med at mixe og matche flere køkkendesigns, farver og materialer.

- Styrken i vores brede sortiment og mange køkkendesigns er netop, at de kan mixes på kryds og tværs. Det giver kunderne et væld af muligheder for at vælge lige netop de farver og materialer, som matcher deres nuværende bolig, stil og familiens behov, siger marketingchef Merete Steenberg Thomsen, Svane Køkkenet.

Den nye facilitet "Mix og Match" tiltrækker mange nysgerrige, som allerede har testet, hvordan de kan kombinere Svane Køkkenets to mest populære serier, MASSIV og S19. Forskellen i udtryk og stemning bliver meget tydelig, når man skifter mellem S19 seriens markante farver som havblå, bladrød eller sort og kombinerer med mørke eller lyse trætoner i elementer fra MASSIV.

Det kan tjekkes ud på www.svane.com, hvor der også ligger en guide til onlinemødet.