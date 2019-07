Se billedserie Vibeke Nørhave og Michael Weje har sommerfugle i maven før fredagens åbning af vinbaren Køge. Foto: Henrik Førby Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Køges nye vinbar har 1500 flasker at vælge imellem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køges nye vinbar har 1500 flasker at vælge imellem

Køge Onsdag - 04. juli 2019 kl. 15:44 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det første, der møder Deres Udsendtes øje hos Vinbaren Køge, er et stort lysende skilt med teksten »Hygge«. Skiltet hænger over den orange lædersofa en smule til højre for indgangen til lokalerne i den nye vinbar, der indtil foråret husede Sæbeværkstedet.

Indehaver Vibeke Nørhave tager imod med et stort smil midt i dagens travlhed før fredagens åbning. Siden marts måned har hun og hendes kompagnon Michael Weje arbejdet hårdt for at blive klar til at modtage de første gæster. De seneste tre år har de været indehavere af Vinspecialisten på den anden side af den hyggelige gård i Brogade og tanken er, at kunderne i vinbaren får mulighed for at vælge præcis hvilken vin, de har lyst til fra det store lager.

- Hvis de ønsker en vin, som vi ikke lige har hentet herover i Vinbaren, kan vi jo bare hente den. Der er i princippet 1500 forskellige slags vin at vælge imellem og vi lægger kun 150 kroner i proppenge oveni prisen for en flaske vin. Vi har en meget gennemsigtig prispolitik, påpeger Vibeke Nørhave.

Hun ser frem til åbningsdagen og modtagelsen af den nye vinbar med spænding og forventning. I alle faser - lige fra det store fokus på ekstra gode vin til pølse- og ostebræt og trøffelsnacks - er der tænkt på at prioritere den høje kvalitet i oplevelsen. Personalet har entusiastisk været »prøvekaniner« ved blindsmagninger.

- Vi har været på udkig efter et sted at åbne en vinbar i flere år - vi synes, der mangler et sted i Køge med kæmpe fokus på vinen, siger hun.

Har man mere lyst til en drink eller cocktail, er den nye vinbar såmænd officiel ambassadør for producenten Chase, der producerer gin og vodka af højeste kvalitet. Ambassadørtitlen er en udmærkelse på anbefaling af importøren H. J. Hansen - Vinspecialistens danske samarbejdspartner.

- Jeg har faktisk været på besøg hos Chase og været med til at hente kartofler op af jorden, som de destillerer deres vodka fra, fortæller Vibeke Nørhave.

I gården vil gæsterne få mulighed for at hygge sig med drinks under den overdækkede terrasse og Vibeke Nørhave ser i fremtiden et stort potentiale for at lave forskellige arrangementer med eksempelvis livemusik.

- Der er mange muligheder og det kommer vi også til, men nu skal vi lige i gang, siger hun med et forventningsfuldt smil og tilføjer:

- Vi glæder os helt vild og er også lidt nervøse - nu skal vi til at lære, hvad folk efterspørger. Der er lidt sommerfugle i maven, indrømmer hun.