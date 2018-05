Se billedserie De to natklubejere var i en måned sammen i Kina for at se på udstyr til Bloom - og købt blandt andet ikke mindre end 40 store lamper. Lyset i klubben bliver en oplevelse i sig selv, fortæller Joakim Martens. Foto Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Køges nye natklub åbner i aften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køges nye natklub åbner i aften

Køge Onsdag - 04. maj 2018 kl. 14:30 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natklubben »Bloom« ligner ikke en natklub denne torsdag eftermiddag. Slet ikke.

Der er cirka 30 timer til åbningen af Køges nye natklub, og lokalerne er en decideret byggeplads og bestemt ikke et festlokale. Men der er styr på det hele, forsikrer Joakim Martens - den ene halvdel af makkerparret bag den nye natklub.

Hans kompagnon Johan Jørgensen har tidligere været direktør i Old Irish Pub, og har selv åbnet og lukket det tidligere diskotek GAP på adressen. Joakim Martens har været i Crazy Daisy-koncernen fra 1998 til 2013 og haft egen cocktailbar i Næstved fra 2014 til 2017. Tilsammen har de to 27 års erfaring i branchen og ryster ikke på hånden, selvom lokalerne flyder med ledninger, de 40 lamper står på baren og kasser med drikkevarer står henkastet som sorte søjler i mørket.

- Joakim er natklub-kongen fra Næstved og jeg har gjort det her 30 gange før, siger Johan Jørgensen med et selvsikkert grin.

Som tidligere chef for Craizy Daisy i Næstved ved Joakim Martens en del om, hvordan man skaber et tilhørsforhold til en klub for de unge gæster. Derudover vil Bloom være åben for handelslivet, skoler, foreninger og alle andre, der har ideer til at bruge lokalerne på søndage og hverdage. Klubben åbner sig mod byen.

- Royal Unibrew er vores hovedsponsor, så vi kommer helt oplagt til at lave noget særligt under Køge Festuge. Derudover vil vi snakke med butikkerne om muligheder for modeshows og vi har snakket om at lave en DJ-skole, fortæller han.

Efter tre år med hyggelige aftener i voksent selskab bag disken på sin egen cocktailbar i Næstved, ser han frem til igen at lave gode rammer for det heftige ungdomsliv. Vel at mærke i et miljø, hvor brug af euforiserende stoffer er bandlyst.

- Vi har absolut nultolerance over for stoffer, og vi har ansat gode dørmænd til at holde øje med det. Det vil være naivt at sige, at det aldrig kan eller vil forekomme, men vi har et ansvar for at festen foregår på en ordentlig måde, siger den 40-årige familiefar.