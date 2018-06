Se billedserie Arne Storringgaard (tv) udtræder af Intersport og lover kunderne lavere priser.

Køges Intersporty bliver til Sport24

Køge Onsdag - 11. juni 2018 kl. 08:15 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intersport Sporty Køge Torv har i disse dage 45 års fødselsdagssalg. Sportsbutikken på Køge Torv gennemgår den 1. oktober en regulær makeover. På denne dato vinker butikken nemlig farvel til Intersport og siger goddag til Sport 24. Indehaver og stifter Arne Storinggaard har besluttet sig for at skifte kæde, og det er en beslutning, han har truffet sammen med ejerne af 20 andre Intersport-butikker. Sport 24 bliver dermed landets største kæde af sportsbutikker. Den lokale sportshandler ser frem til at blive del af et stærkt indkøbsfællesskab.

- Jeg vil understrege, at det kun er det visuelle udtryk, vi udskifter. Vores gode service og det brede sortiment ændrer vi ikke ved. Vores dygtige personale er fortsat dem I kender gennem mange år. Kunderne i Køge skal ikke være nervøse, men derimod glæde sig til lavere priser, flere kampagner og bedre tilbud, da vi får langt mere lukrative vilkår som en del af Sport 24, forklarer Arne Storinggaard, der er indehaver af Intersport Sporty Køge Torv.

Han ejer også Intersport i Ringsted og Roskilde, som ligeledes skifter også til Sport 24 den 1. oktober. Hans erhvervsafdeling i Herfølge og Sporty Outlet i Den hvide By og i Roskilde fortsætter uændret.

Koncernen Sport 24 har indtil den 1. oktober 25 butikker, 38 outletbutikker og otte businessafdelinger samt datterselskabet G-sport Danmark, der servicerer og supporterer 90 Sportigan- og specialbutikker over hele landet.

Den store gruppe af butiksejere havde styrke i forhandlingerne med Sport 24, hvilket har lagt grunden for en god aftale. Og det var netop de fremtidige rammevilkår i Intersport, der fik Arne Storinggaard og de mange andre butiksejere til at lede efter en ny samarbejdspartner.

- Jeg udtræder af Intersport, fordi det simpelthen er blevet for dyrt at være medlem og dermed svært at lave en god bundlinje. I Sport 24 bliver de årlige omkostninger omkring en tredjedel, og samtidig har kæden et solidt indkøbsfællesskab, der giver lavere priser for vores butik og dermed vores kunder. Vi glæder os alle til de nye udfordringer, siger Arne Storinggaard.

Han ser frem til en hverdag med færre frustrationer og har stor tillid til, at Sport 24 er mere lydhør og engageret i at løfte resultaterne for alle partnere.