Køgebibliotekerne spørger brugerne

Biblioteksbrugere i Køge Kommune kan i den kommende uge få en invitation til et spørgeskema om deres biblioteksbenyttelse og tilfredshed med biblioteket. Brugerundersøgelsen gennemføres for KøgeBibliotekerne af et professionelt analysefirma. Hermed får biblioteket en systematisk tilbagemelding på de bibliotekstilbud, som borgerne i Køge Kommune møder samt en afdækning af hvem brugerne typisk er. Bibliotekets udvikling skal naturligvis afspejle borgernes behov. Brugerundersøgelsen gennemføres hvert andet år. Med en række faste spørgsmål giver det mulighed for at sammenligne resultaterne med tidligere undersøgelser og med en række andre danske folkebiblioteker, der gennemfører samme undersøgelse. Som noget nyt indgår også spørgsmål til bibliotekernes rolle i forhold til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.