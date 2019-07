Køge samlede 30236 kroner ind til udsatte børn

Se billedserie Næsten 4000 danskere havde meldt sig som frivillige indsamlere.

Køge Onsdag - 02. juli 2019 kl. 14:17 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næste år ved denne tid kan flere børn give deres mor et kram på Mors dag. Det var indbyggerne i Køge Kommune med til at sikre, da de til SOS Børnebyernes landsindsamling samlede 30326 kroner ind til forældreløse og udsatte børn. På landsplan blev der indsamlet knap fire millioner kroner til organisationens arbejde med at give flere børn et trygt hjem med kærlige forældre.

Ifølge SOS Børnebyernes direktør Mads Klæstrup Kristensen skyldes det flotte resultat, at det er nemt for danskerne at sætte sig ind i, hvor vigtigt det er for et barn at have en voksen, der passer på dem.

- Alle børn har brug for en voksen, der kan samle dem op, når de falder. Det kan de fleste danskere bakke op om, og det mærker vi sådan en dag. Når vi står sammen på den måde, så kan vi gøre en kæmpe forskel for verdens mest udsatte børn, siger Mads Klæstrup Kristensen.

Under overskriften »Giv en mor på Mors dag« havde næsten 4000 danskere meldt sig som frivillig indsamler. Rustet med indsamlingsbøtter og godt humør var indsamlernes indsats med til sikre, at flere børn fremover kan få et trygt hjem med kærlige forældre.

- For de fleste handler Mors dag om at gøre noget godt for sin egen mor. Derfor er det dejligt, at så mange danskere havde valgt at bruge dagen på at samle ind for at give en mor til de børn, der mangler en, siger Mads Klæstrup Kristensen.