Køge-elever på talerstolen i Strasbourg

- Euroscola har givet mig et bedre indblik i hvordan EU fungerer. Ved at prøve at stå i EU-parlamentarikernes sko kan jeg se hvorfor det kan være svært at opnå enighed på tværs af EU. Jeg har mødt mange engagerede unge fra forskellige EU-lande og jeg har oplevet hvor meget de gerne ville det her, siger Iben Høgholm - her på plads 553 i Plenarsalen.