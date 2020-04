Se billedserie Arnold Busck-kæden har indgivet konkursbegæring til Skifteretten som følge af store tab under coronakrisen - for butikschef Anette Fahrenholz og hendes kolleger kom beskeden som et chok. Foto: Henrik Førby Jensen

Køge-boghandler lukker efter næsten 100 år

Køge Onsdag - 27. april 2020

Danmarks ældste boghandlerkæde, Arnold Busck, har indgivet konkursbegæring som direkte følge af coronakrisen.

- Jeg er ked af det. Vi fik nyheden ved 14-tiden. Det er ikke bestemt ikke sjovt. Jeg vidst godt, at vi ikke havde haft så godt et år i 2019 på grund af implementeringen af et nyt IT system, men jeg vidste ikke, at det stod så galt til, siger butikschef hos Arnold Busck i Nørregade, Anette Fahrenholz.

Boghandelen Arnold Busck i Køge har ifølge sin hjemmeside rødder helt tilbage til 1929, men nu lukker butikken i Nørregade 5 - og resten af kædens butikker.

Arnold Busck oplyser således i en pressemeddelelse mandag eftermiddag, at den nu lukker alle sine butikker og har indgivet konkursbegæring til Skifteretten.

"Likviditeten er sluppet op. Så kort kan det siges. COVID-19 nedlukningen har gjort det umuligt at holde virksomheden kørende. Vi har gjort alt, der står i vores magt for, at virksomheden kunne køre videre, men det har desværre ikke været muligt," lyder forklaringen i pressemeddelelsen.

Siden midten af marts har Arnold Busck-kædens butikker været lukket ned helt eller delvist, og medarbejdere har været hjemsendt.

"Arnold Busck har haft adgang til at søge hjælpepakker til faste omkostninger, men således som disse regler er udfærdiget, så vil Arnold Busck kun blive kompenseret i meget begrænset omfang for de faste omkostninger som følge af nedgangen i omsætning. Arnold Busck har som mange andre virksomheder endvidere kunnet søge delvis lønkompensation. Arnold Busck har imidlertid endnu ikke modtaget udbetaling fra de omtalte hjælpepakker, da sagsbehandlingen tilsyneladende har varet meget længere end forventet," lyder det fra kæden, som dog samtidig vurderer, at hjælpepakkerne under ingen omstændigheder ville kunne kompensere kæden for de store tab, man har lidt under de seneste måneders krise.

For Anette Fahrenholz og hendes fire kolleger i butikken kom beskeden om kædens konkurs som et chok. De skal nu i gang med at finde nyt arbejde efter en sidste arbejdsdag i Nørregade.

- Vi åbner i morgen og i løbet af dagen bliver vi kontaktet af en kurator, der orienterer os om, hvad der skal ske med butikken her i Køge, siger en tydeligt berørt butikschef.