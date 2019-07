Se billedserie Det er næsten ikke til at forestille sig, at den i dag så hyggelige museumshave har set helt anderledes ud. Foto: Nicolai Perjesi

Køge Museum fejrer et brag af en 400 års fødselsdag

Køge Onsdag - 22. juli 2019

Der er lagt op til fest med hekse, jazzmusik, foredrag, skattejagt og meget mere, når Køge Museum fejrer 400-års fødselsdag den 1. til den 3. august. Her slår museet dørene op for et hav af forskellige aktiviteter og underholdning for en hver smag i anledning af bygningens runde jubilæum.

- 400 år er alligevel lidt af en alder - så det skal selvfølgelig fejres, siger Køge Museums event manager, Kristoffer Jensen, mens han trækker på smilebåndet og pointerer, at alle aktiviteter - med undtagelse af byvandringerne, der kan erhverves for et beskedent beløb - selvfølgelig er gratis.

En af de ting man blandt andet kan opleve på Køge Museum er historiske kager. Lørdag den 3. august får museet nemlig besøg af etnolog og madhistoriker, Frederikke Heick, der kommer med et udsnit af historiske kager fra det 1600-1900 århundrede. Her kan man som besøgende bogstavelig talt få en bid af historien og samtidig få stillet sin nysgerrighed om datidens opskrifter, ingredienser og bagemetoder.

- Der er 200 gratis smagsprøver af alle kagerne, fortæller Frederikke, der i samme ombæring henviser til, at man dog må købe kaffen hertil i museumsbutikken.

- Heldigvis er den rigtig god, lover han.

En anden ting man kan opleve er de populære byvandringer, hvor man tager på en mental rejse tilbage i tiden. Som et unikt tiltag har Køge Museum i samarbejde med VisitKøge arrangeret en eksklusiv byvandring 400 år tilbage i tiden og frem. På vandringen kan man høre nærmere om museets gård og Nørregade 4's historie som henholdsvis købmandsgård, garnisionshus og fattiggård ligesom, at man også kommer forbi Torvet, hvor man blandt andet kan høre mere om Køge Bys anlæggelse, handlen i 1600-tallet, bybranden i 1633 og sølvskatten fra Brogade, som i dag er udstillet på museet - og meget mere.

Byvandringerne foregår alle fødselsdagsdagene i tidsrummet 13.00-14.00. Der er dog et begrænset antal pladser til hver vandring, og vil man have en af de eftertragtede pladser, skal man nok skynde sig. Næsten halvdelen af billetterne røg nemlig i løbet af de første par dage, udtaler event manager, Kristoffer Jensen.

Har man sagt fødselsdag, har man også sagt skattejagt. Alle fejringsdagene kan man som barn eller barnlig sjæl komme på en unik og gratis skattejagt, hvor man blandt andet skal løse gåder, lægge puslespil, følge skattekort og knække koder - alt sammen i jagten på den forsvundne skat. Jagten leder dig igennem fortællingen om en gammel mand, der i sin tid gemte en hemmelig og hidtil uopdaget skat på Nørregade 4, og fører dig rundt på hele museet på en måde, hvor man uundgåeligt kommer til at få de fleste sanser i spil.

- Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig skattejagten. Man dukker bare op, finder startområdet ude foran museumsporten - og så er man i gang", forklarer event manager, Kristoffer Jensen, der samtidig forklarer, at skattejagten er særligt velegnet for +8-årige eller børn ifølge med voksen.

Arkæologi danner grundpillen i Køge Museums virke i dag. Derfor inviteres alle besøgende to gange dagligt, klokken 11.00 og 14.00, til gratis arkæologisk foredrag i de historiske rammer. Til foredragene kan man blandt andet høre nærmere om Stormandsgården ved Strøby Toftegård, igangværende udgravninger ved Skensved, tøj og broderi i middelalderen, skeletter, krig i oldtiden eller Ølsemagle-graven og samfundsudviklingen i jernalderen.

Er du til jazz og hygge? Så er Køge Museums hyggelige gårdhave stedet for dig. Her kommer der alle dage jazz-musik i to timer. Torsdag og fredag spiller bandet med det mundrette navn 'Palludan-Carnera-Hartvig-Tornemark quartet', mens de dygtige gutter fra Jazzkollektivet gæster haven lørdag den 3. august.

Leg at du selv var ombord på linjeskibet Dannebroge i Køge Museums hyggelige have.

Der vil lige ligeledes være hygge i haven alle dage, hvor det er muligt at få skænket en kold fadøl, spise lidt mad, kravle på det store legeskib eller lege med gamle lege, når der åbnes op for Daldorphs hus og -legestue alle dage i tidsrummet 10.00-17.00.

Hekse og hekseprocesser er en stor del af den mere foruroligende fortid i Køge. Dengang blev man som heks holdt fanget i rådhuskælderen under Køge Kommunes Rådhus, inden man blev brændt på bålet.

Alle dage fra 15.00-16.00 kan du komme på omvisning i hekseprocesser. Her kan man som deltagende få eksklusiv adgang til den ellers lukkede rådhuskælder, hvor heksene i sin tid blev holdt fanget, inden de skulle brændes.

- Luk øjnene, mærk rummet og forestil dig, hvordan det måtte have været at være holdt fanget her med den vished, at man snart skulle brændes - det løber mig koldt ned ad ryggen at tænke på, siger museumsformidler Jacob Jørgensen, der står for de daglige omvisninger.

I den mere hyggelige boldgade kommer heksen Poxi forbi lørdag den 3. august og laver trylleri og magi med byens yngste klokken 11.30. Det bliver sjovt og underholdende, og man får lov til at være med til at lave sin helt egen trylledrik, som man efterfølgende kan smage, forklarer hun, uden at ville afsløre sin ægte identitet af frygt for at blive fanget og brændt på bålet.

Det er svært at huske, hvordan livet var før smartphones, computer og internet. Men for en kort stund kan du tage på en rejse tilbage til det 1600 århundrede og frem, når museet alle dage præsenterer et mindre udsnit af datidens håndværk. Det vil desuden også være muligt at undersøge, hvem i ens slægt, der kunne have handlet hos kræmmer Søren Jensen i 1600-tallet, levede da Dannebroge eksploderede i 1710 eller kunne have set på, da englænderne i 1807 skød med kanonkugler ned ad Nørregade og ramte rådhuset, der ligger lige ved siden af museet.

Den 3. august kommer der yderligere besøg af fattiglemmet Regitze, som rent faktisk boede på byens fattiggård på Nørregade 4 tilbage i 1800-tallet. Gæsterne har mulighed for at spørge ind til hendes liv som fattiglem og tiden og dengang.

Er du til et mere roligt tilbageblik på Nørregade 4's historie, er du også mere end velkommen til at bladre i de mange billeder, som Køge Bymuseums Arkiv i dagens anledning venligst har udlånt til Køge Museum.