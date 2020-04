Køge Marina åbner for at søsætte og tage både op

Fra i dag vil det igen være muligt at få sat sin båd i vandet eller taget op med kran på Køge Marina. Køge Kommune, marinaen og Rigspolitiet har i samarbejde vurderet, at arbejdet kan udføres uden øget smitterisiko for hverken medarbejdere eller bådejere. Vel at mærke hvis alle overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om for eksempel at holde afstand og ikke møde op, hvis man udviser symptomer.

- Vi er en kommune ved vandet, og marinaen er en del af livet i Køge. Derfor er vi også glade for, at vi kan begynde at lukke op for nogle af funktionerne på marinaen på en måde, som er sikker og forsvarlig. Men for at det skal fungere, kræver det også, at vi bliver ved med at passe på hinanden ved at holde afstand og overholde alle anbefalingerne, siger Anders Ladegaard Bork, formand for Kultur- og Idrætsudvalget.